Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"
George Russell, Mercedes'in 2024 aracını geliştirirken 'dominant yıllarındaki' araçlarından ilham aldığını söylüyor.
Brackley takımı 2014-2021 yılları arasında sekiz Takımlar Şampiyonluğu ve Lewis Hamilton ve Nico Rosberg ile yedi Pilotlar Şampiyonluğu elde etti.
Ancak geçtiğimiz yıl yeni aerodinamik düzenlemeler kapsamında W13 aracı ile formları düşüşe geçti ve son iki sezonda sadece bir galibiyet elde edebildiler.
Bir dizi güncelleme bu yılki W14'ü geliştirse de son yarışlarda Russell, özellikle Spa'da zıplama sorununun tekrar gündeme gelmesinin ardından ayar konusundaki gelişim yönlerini sorguladı.
Motorsport.com tarafından Spa'da daha rahat hissedip hissetmediği sorulan Russell, "Sanırım bu hafta sonu, son yarışlarda aracın ayarı ile gittiğimiz yönün doğru olmadığını gösterdi."
"Büyük miktarda zıplama yaşadık. Elbette diğer bazı takımlar da yaşadı ama bizimki kadar şiddetli olduğunu sanmıyorum."
"Zirvedeki bir spor olarak takımların çoğunun halen zıplama sorunu ile mücadele ettiğini görmek üzücü. Umarım gelecekte bu konuya bir çözüm bulunabilir." yanıtını verdi.
Bunun güncellemelerle ilgili genel bir eğilimden ziyade, ele alınabilecek bir ayar sorunu olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Evet, kesinlikle ince bir ayar yapılabilir. Gelecek yıl için aracın karakteristiği üzerinde gerçekten çok çalışıyoruz."
"Mercedes'in dominant olduğu dönemdeki araçların nasıl olduğuna çok fazla bakıyoruz ve bunu biraz ilham kaynağı olarak kullanıyoruz. Çünkü açıkça görüldüğü gibi tarihteki en iyi araçlardan biriydi. Bu da bize neyi hedeflememiz gerektiği konusunda bazı ipuçları verdi."
George Russell, Mercedes F1 W14
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sezonun ilk bölümünü özetlemesi istendiğinde ise Mercedes pilotu, "İki bölümden oluşan bir sezona sahibiz. İlk altı yarışın gerçekten güçlü olduğunu söyleyebilirim; ancak son altı yarış pek iyi değildi. Bunun nedenine dair birkaç fikrim var, bu sezon çeşitli nedenlerle pek çok fırsat kaçırdım."
"Bazıları kendi hatalarımdan kaynaklandı, bazıları da Avustralya'daki başarısızlık gibi bana çok fazla puana mal oldu."
"Ancak yine de, Pilotlar Şampiyonluğu için mücadele etmiyorsanız sadece Takımlar Şampiyonluğu'nu en üst düzeye çıkarmak istersiniz ve şu ana kadar yaptığımız şey bu."
"Sezonun ikinci yarısında güçlü olacağımıza ve en iyi ikinci takım pozisyonunu güvence altına alarak farkı kapatmaya çalışacağımızdan eminim." dedi.
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