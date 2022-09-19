Russell: "Mercedes, 2023 için mevcut sidepod tasarımından vazgeçmedi"

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Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü ilk tanıttığında, araçta bu sene birçok takımda gördüğümüze benzer bir sidepod tasarımı vardı.

Ancak Bahreyn'deki ikinci testlerde, hâlâ araçta bulunan radikal sidepod tasarımı tanıtıldı. Bu tasarım felsefesinde sidepodun ön kısmı, ters bir şekilde konumlandırılmış şekilde duruyor ve üst kısmı oldukça dar tasarıma sahip.

Mercedes, dalgalanma ve ayar sorunlarıyla W13'ü hızlandırmakta zorlansa da bu yenilikçi sidepod tasarımını kullanmaya devam etti.

Takımdan yapılan açıklamalarda, gerekli olması halinde mevcut tasarım felsefesinin bırakılabileceği söylenmişti.

Takımlar bu günlerde 2023 için tasarımlarını netleştirmeye çalışıyorlar. Russell, Monza'daki açıklamalarında hiçbir çözümün masadan kaldırılmadığını söyledi.

Russell, "Bence hiçbir şey masadan kalkmadı. Tabii ki sidepod bölgesinde oldukça benzersiz bir tasarıma sahibiz."

"Bu tasarımla devam etmemiz ihtimaller dışında değil, aynı şekilde felsefeyi tamamen değiştirmemiz de ihtimaller dışında değil."

"Ancak sonunda ister geniş sidepodu kullanalım, ister dar sidepodu kullanalım, bu tasarım performans açısından fark yaratmıyor. Sorunumuzda daha fazlası var." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese

Russell, sezon içerisinde yaptıkları iyileştirmeler sayesinde Macaristan GP'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanırken, Monza'da ise bu sezonki 6. podyum sonucunu aldı.

Mercedes pilotu, piste göre performanslarının farklılaştığını ve hâlâ bu sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Russell, "Zandvoort ve Budapeşte gibi pistlerde neden rekabetçi olduğumuzu, Monza ve Spa gibi pistlerde ise neden rekabetçi olmadığımızı tam olarak anlıyoruz."

"Ancak bu, sorunu bir gecede çözebileceğimiz manasına gelmiyor. Bu aracı geliştirmeye devam etmeliyiz. Gelecek sene, bu senenin devamı şeklinde olacak. Bu yüzden bu aracı nasıl geliştireceğimiz konusunda artık tamamen net bir yolumuz var." dedi.