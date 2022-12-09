Russell, Mercedes 2023 aracında olmamasını umduğu özelliği söyledi

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W13, bir sezonda W12'nin 9 ve W11'in 13 galibiyetine kıyasla yalnızca 1 yarış galibiyetiyle Mercedes'in son yıllardaki en başarısız Formula 1 araçlarından biri oldu.

Bu performans eksikliğinin en büyük sebeplerinden biri, 2022 için gelen yeni kuralların getirdiği yunuslama ve zıplama etkileriydi.

Yeni kurallar gridin birbirine yaklaşmasını sağlasa da, performans üzerinde olumsuz etkileri olan yunuslama olayından birçok takım zarar gördü.

Russell, şampiyona mücadelesine geri dönmek istedikleri için, 2023 aracında bu tür şeylerin olmamasını umuyor.

Medyaya konuşan Russell, "Bence gerçek şu ki, Abu Dhabi'deki gibi virajlarda yunuslama sorunu yaşamak; tur süresini kötü etkiliyor."

"Aracın sınırlarını zorlamanız gerekiyor, ancak virajlarda yunuslamadan kaçmaya çalışıyorduk çünkü aracın arkası sekerek lastiği kaydırıyordu."

"Umarım bunu gelecek yıl da yaşamayız, bu sezon bütün yüksek hızlı virajlarda bu sorunu yaşadık." dedi.