Russell: "Mercedes 2021'deki yenilgisinden sonra motivasyon ve hırs gösteriyor"

Haberi dinle

Russell, bu yılki hedefinin yol boyunca kendisine “mikro hedefler” belirlemek ve hem aracının hem de kendisinin performansını geliştirmek olduğunu söyledi.

Russell bir süredir takımın Brackley fabrikasında, mühendislerini tanımak ve yeni W13 aracını simülatörde denemekle vakit geçiriyor.

İngiliz pilot, Mercedes ile bir röportajında, "Formula 1'de Williams'a katılmadan önce genç bir sürücü olarak bu takımda çok fazla zaman harcadığım için herkesi halihazırda çok iyi tanıyor gibi hissediyorum."

"Bu nedenle yeni aracı ve zorlukları anlamak, sezona olabildiğince en iyi şekilde hazırlanmak için doğruca işe koyulduk."

"Bence geçtiğimiz yılın sonucundan sonra, yeniden toparlanmak için bütün fabrikada çok fazla motivasyon ve hırs var. Bunu görmek inanılmaz." dedi.

Russell, 2022 araçlarının herkes için bir bilinmez olduğunu ve kendi performansına odaklanması gerektiğini söyledi.

Russell, "2022 için umudum kendimden ve takımdan maksimumu almak. Bence gelişmek için çok ilginç bir yıl olacak. Bütün performansın olacağı yerin bu olduğunu düşünüyorum."

"Ancak sonuç açısından buna bir değer ya da hedef belirleyebileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü kimse ilk yarışa geldiğinde nerede olacağını bilmiyor."

"Kendinizi ve aracınızı nerelerde geliştirmeniz gerektiği konusunda mikro hedeflerinizin olması gerekiyor."

"Eğer her yarışta bunu doğru yaparsanız hedef ulaşmak için en iyi şansa sahip olursunuz." dedi.

Russell, 2022 araçlarının hâlâ yeni olduğu sezon başından daha ötesine baktığını belirtti.

Russell, "W13 ile ilk izlenimim ilginçti. Önceki döneme kıyasla çok farklı ve yere basma kuvvetinin oluşturulma şekli tamamen farklı."

"İlerledikçe öğrenmeye devam ediyoruz. Sürmeyi olabildiğince iyi yapmak için her şeyi bir araya getirmek adına hâlâ birçok geliştirme yapılması gerekiyor."

"Birçoğunun aynı durumda olduğunu düşünüyorum çünkü günden güne rüzgar tünelinde veya simülatörde bir şeyler öğreniyoruz. Bu yılın geliştirme yılı olacağını düşünüyorum."

"Herkes ilk yarışa gidip, olabilecek en hızlı araca sahip olmak istiyor."

"Ancak önemli olan limitleri anlamak ve bu limitler içerisinde kendine olabilecek en iyi temeli nasıl oluşturacağını anlamak olacak." dedi.

Russell, kural değişikliklerinin olduğu bir dönemde takım değiştirmenin ve yeniden başlamanın iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

"Kural değişiklikleri sırasında takım değiştirmeyi olumlu buluyorum çünkü tamamen farklı bir aracımız var ve öncekine göre tamamen farklı bir felsefeye sahip. Farklı lastikler var. Yeni mühendislerle tanışıyorum ve tamamen yeni bir sayfa açmanın benim için faydalı olacağına inanıyorum."

"Bence eğer Williams ile kalsaydım kafamın arkasında her zaman önceki dönemde öğrendiklerim yer alırdı ve bunu bilinçsizce geleceğe taşırdım."

"Ancak bence, tamamen yeni bir başlangıç yapmak bu yıl için sadece fayda sağlayacak."