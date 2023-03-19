Russell: "Kesinlikle podyum için savaşabiliriz"
Bahreyn GP'nin ardından verilen 1 haftalık arada "tüm kıştan daha fazla performans bulduklarını" söyleyen George Russell, 3. sıradan başlayacağı Suudi Arabistan GP'de podyum için mücadele edebileceklerini düşünüyor.
Russell, Cidde'deki sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve dördüncü sırayı aldı. İngiliz pilot, Charles Leclerc'in 10 sıralık grid cezası sayesinde gridde 3. sırada yer alacak.
Simülatörde yaptıkları sıkı çalışma sayesinde aracı iyi bir aralığa getirdiklerini ve bunun "fark yarattığını" söyleyen Russell, yarışta podyum mücadelesi verebilecekleri görüşünde.
Sıralama turlarının ardından konuşan Russell, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse iyi hissediyordum, araç iyi hissettiriyor. Sorun aracın iyi hissettirmemesi değil, sorun şu: genel yere basma gücü eksikliği. Cuma gecesi simülatörde çok çalıştık. En mutlu olduğum şeylerden biri de bu sıkı çalışmanın pistte performansa dönüşmüş olması ancak hepimiz daha yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz."
"Sıkı çalışma ve aracı ayar aralığında doğru yere getirmemiz fark yarattı. Bence birçok iyi kaynağa sahibiz. Fabrikada iyi bir simülatörümüz ve kaliteli bir grup insan var. Dün gece [Cuma gecesi] simülatörde ve sabah antrenman seansında yaptığımız çalışmalar sayesinde, aracı oldukça iyi bir aralığa getirdik."
"Bence kesinlikle podyum için savaşabiliriz. Aston Martin ve Ferrari'ye daha yakınız, bizden 0.1 ya da 0.2 daha hızlılar. Podyum için savaşamamamız için bir neden yok."
"Herhangi bir kaza ya da onu tutabilen biri olmazsa, Max rahat bir şekilde öne gelecektir ama evet, podyum için savaşacağız."
"Genel olarak mutluyum. Pilot olarak takımı ileri götürebilmek için elimden geleni yapıyorum. Simülatörde hiç olmadığı kadar çalışıyorum ve yeni şeyler deniyorum. Bu çalışmaların sonrasında bir takım olarak piste geldiğinizde ve beklediğinizden daha iyi performans sergilediğinizde, bu oldukça tatmin edici oluyor."
"Beynimin bir tarafı galibiyetler ve pole pozisyonları için savaşamadığımdan dolayı sinirli ama pilot olarak bu kısmı susturarak performansımı maksimize etmeye odaklanmalıyım. Sıralama turlarındaki performansımla ve başardıklarımızla oldukça mutluyum."
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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