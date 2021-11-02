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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Russell, Meksika'nın Williams'a "bazı fırsatlar" getirmesini bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, yüksek rakımla birlikte diğer pistlerden farklı olan Mexico City'nin kendilerine bazı fırsatlar sunabileceğini düşünüyor.

Russell, Meksika'nın Williams'a "bazı fırsatlar" getirmesini bekliyor

Sezonun bitimine sadece beş yarış kaldı ve George Russell, İngiliz ekiple son yarışlarına çıkıyor. Sıradaki durak Meksika'nın Hermanos Rodriguez pisti olacak ve Russell, 2019'daki ilk Meksika deneyiminde, sıralama turlarını 19. sırada tamamlarken, yarışta 16. olmuştu.

Yüksek rakımla birlikte güç düzeninin hafta sonu boyunca değişeceği yönünde görüşler var. Bu da Williams'a bu yıl yeniden puan alma fırsatı tanıyabilir.

Russell şöyle konuştu: "Mexico City Grand Prix'si için Meksika'ya gitmek için sabırsızlanıyorum."

"Yüksek rakım, sürücü olarak bizi etkilediği gibi, aracın performansını da etkiliyor ve bazı ilginç zorluklara yol açıyor. Hafta sonu için hazırlık yaparken bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor."

"Aynı şekilde tüm bu zorlukların bize bazı fırsatlar sunduğunu biliyoruz."

Williams pilotu Nicholas Latifi, de Meksika'da piste çıkmak için sabırsızlanıyor.

"Takvimde henüz yarışmadığım pistlerden biri de Hermanos Rodriguez. 2018 ve 2019'da orada antrenman seansında piste çıkmıştım ve bu da bana yardımcı olacak bir deneyim."

"Rakım anlamında yılın en yüksek pisti olduğu için, benzersiz bir pist ve bu da biz sürücüler için her şeyi oldukça ilginç kılıyor. Ayrıca aracı doğru şekilde ele almayı da oldukça zorlaştırıyor."

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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