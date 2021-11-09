Russell: "Meksika, Williams için bu yıl şimdiye kadarki en zor yarıştı"

George Russell, 16. sıradan başladığı yarışta temiz bir ilk tur geçirdi ve ilk turu dokuzuncu sırada tamamladı.

Britanyalı pilot, daha sonra tempo kaybı yaşamaya başladı ve pist üstünde hem Kimi Raikkonen hem de Fernando Alonso'ya geçilerek puan barajının dışına düştü.

Sonuç olarak da yarışı, sadece Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin'in önünde bitirdi.

Russell şöyle konuştu: "Gerçekten güçlü bir ilk turdu. 16. sıradan 9. sıraya kadar çıktık, yani iyi bir sonuç alacağımızı düşündük ama kesinlikle tempomuz yoktu. Muhtemelen bizim için yılın en zorlu yarışıydı. Bazen her şeyi çok fazla yönetmemiz gerekiyordu ve araç tepki vermiyordu. Bu, geliştirmemiz gereken bir konu çünkü yönetimin kilit olduğu bu tarz yarışlarda araç oldukça hantal ve yavaş tepki veriyor. Bu da sürücü koltuğunda pek mutlu hissettirmiyor."

"Bugün aracı idare etmek çok önemliydi. Herkesin, her şeyi yönetmesi gerekiyordu ama dediğim gibi bunu yapmaya başladığımızda, birkaç sorunla daha karşılaştık ve istediğimiz gibi tepki vermedi. Yani her şey, bir bütün olarak birlikte işe yaramadı. Kesinlikle gözden geçirilmesi gereken şeyler var. Tabii ki bunun benzersiz bir pist olduğunu da biliyoruz."

"Ayrıca güvenlik aracı varken, ön kanadı kontrol etmek için kokpitte kalkmaya çalıştım ve bunu yaparken içecek şişem yerinden çıktı. Temelde ilk turda bunu kaybettim ve susuz kaldım."

Russell şunları ekledi: "İlk turda dokuzuncu olup, sonunda rakibimiz Alfa Romeo'nun bir tur gerisinde finiş görmek, anlamamız gereken bir şey. Son haftalarda yarış hızımızı biraz kaybettik ve bunun sebebini anlamamız gerekiyor."

"Brezilya'nın aracımıza uyacağını düşünmüyorum ama yanılıyor olabilirim. Yine de iki yarışa sahip olmak, belki de bugün gördüğümüz gibi bazı olaylara ve bazı fırsatlara yol açabilir."

Russell, Williams'la son yarışlarına çıkıyor ve yakında Mercedes'le çalışmaya başlayacak. Aklında bunun olup olmadığı sorusuna Russell, "Gelecek yıl Mercedes'e geçeceğim konusu bana çok soruluyor ancak bunu çabucak veya çok erken bir noktada düşünmenin profesyonelce olmadığını düşünüyorum. Bu sezona kalan yarışlara her zamankinden daha fazla odaklanıyorum." cevabını verdi.