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Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok"

Mercedes pilotu George Russell'a göre McLaren sezonun kalanında da bu kadar iyi performans gösterecek.

Adam Cooper
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lando Norris ve Oscar Piastri'nin şok sıralama seansıyla dikkatleri üstüne çeken McLaren, yarışta da aynı hızı korumuş ve damalı bayrağa Norris ile ikinci, Piastri ile dördüncü sırada ulaşmıştı.

Aslında takım için çifte podyum dahi mümkündü, ancak Güvenlik Aracı periyodundan faydalanan Lewis Hamilton kendini bir anda üçüncü sırada bularak McLaren'in hayallerini şimdilik sonlandırdı.

McLaren'in gücüne değinen Russell, zorlanmaya devam eden Mercedes'in de böyle bir atılım yapması gerektiğini düşünüyor.

Russell, "McLaren'in sezonun geri kalanında da böyle güçlü olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Red Bull Ring'e göre çok daha farklı bir pistteydik [Silverstone], yine de bizim sadece bir adım gerimize kadar gelmişlerdi."

"Nasıl bu kadar güçlendiklerini bilmiyorum, benim için şaşırtıcıydı. Ancak rakiplerimize odaklanamayız, sadece kendimize bakmalıyız."

“Evet, bize bir şeylerin mümkün olduğuna dahil ilham kaynağı oldular, şimdi de bizim aynısını denememiz ve daha iyi performans gösterebilmemiz gerek."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Hamilton da McLaren'in iki yarıştır McLaren'dan daha hızlı olduğunu kabul ediyor. 

Hamilton, "Evet, iki haftadır bizden daha hızlılar. Ama uzun zamandır ilk kez böyle bir performans sergilediler ve bunu hak ettiler, dolayısıyla daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."

"Daha fazla takımın mücadelede yer alması, bizi sporda gördüğümüz en heyecan verici zamanlardan birine taşıyor, nihayet kuralların takımları birbirine yaklaştırdığını görmeye başladık.

"Williams'ın [Alex] Albon ile yaptıklarını gördünüz, şimdi de McLaren'leri ve Aston'ları görüyorsunuz, bu yüzden çok ama çok yakınlaşan birçok takımımız var."

"Bu yüzden yılın geri kalanının nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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