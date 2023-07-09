Russell: "McLaren yarışta rekabetçi olacak"
George Russell'a göre McLaren'in temposu Cumartesi günüyle sınırlı kalmayacak ve takım yarışta da rekabetin içinde yer alacak.
Silverstone'da hafta sonuna kötü bir başlangıç yapan ve Cuma günü ikinci antrenman seansını Lewis Hamilton ile 15, George Russell ile 12. sırada tamamlayan Mercedes'te Cumartesi için endişe hakimdi.
Ancak test pilotu Mick Schumacher seansın hemen ardından simülatör başına geçti ve gece 2'ye kadar çalışarak W14'e en ideal ayarları bulmaya çalıştı.
Sonuç itibariyle Cumartesi gününe toparlanarak çıkan takım, sıralama turlarını altıncı ve yedinci sırada tamamladı.
Mercedes için iyi haber Aston Martin'in önünde yer almaları, kötü haber ise iki McLaren'in de arkasında yer almaları.
Seansın ardından söz alan Russell, "İkinci antrenman seansının ardından sıralama temposunda dokuzuncu, yarış temposunda ikinci takımdık."
"Gece boyunca gerçekten iyi gelişmeler kaydettik. Üçüncü sıradan sadece 0.050 saniye geride kalmak hayal kırıklığı yarattı, harika bir sonucun kıyısından döndük."
"Ama attığım turdan memnunum. Lewis tüm hafta sonu boyunca beni gerçekten zorladı ve ben de sakin kaldım. Her şey son turda bir araya geldi. Yarışta podyum mücadelesi vermememiz için hiçbir sebep yok."
"Hafta sonu taraftarlar için heyecan verici, sürücü koltuğunda ise büyük bir gerginlik hakim. Takımınıza ve kendinize güvenmeniz gerekiyor."
"Neyse ki çoğu şeyi doğru yaptık. Seans boyunca her şeyin yolunda gittiğini söyleyemem, Q2 biraz zorlayıcıydı. Ama muhtemelen hak ettiğimiz yerdeyiz."
Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren'in temposu hakkında da konuşan Russell, "Son derece şaşırdım. İnanılmaz bir iş çıkardılar. Geçen hafta sonu bile bu performansın nereden geldiğinden çok emin değildim. Yarış tempoları da çok hızlıydı."
"Yarın ilginç bir yarış olacak çünkü genellikle takımların Cumartesi günü hızlı olup Pazar günü geriye gittiklerini görürsünüz. McLaren için durumun böyle olmayacağına dair içimde sinsi bir his var."
"Motivasyonumu korusam da epey bilinmeyen mevcut."
"Ferrari'nin nerede olacağını aşağı yukarı biliyoruz, onlarla aramızda 0.1-0.2 saniye civarı fark olacak. Bu fark kendilerini geçebilmemize olanak sağlayabilir. McLaren da işin içinde olacak."
Son olarak fabrika ekibini öven Russell, "Mick ve takım gece boyunca yaptıkları çalışmalarla gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Mick'in olmadığı zamanlarda simülasyona çıkan sürücülerin de hakkını vermeliyiz."
"Takım olarak simülatör konusunda en iyilerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Ekipmanlarımız son teknoloji ürünü, sanal dünya açısından şimdiye kadar kullandığım en iyi şey ve bunun karşılığını da alıyorum." dedi.
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