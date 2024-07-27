Russell: "McLaren ve Red Bull şu anda bir adım önde"

Mercedes bu hafta sonu yeni güncellemeler denediği Spa'ya istediği başlangıcı yapamadı ve ikinci seansta iki pilotla birden ilk beşin dışında kaldı.

Günün ardından konuşan George Russell şöyle dedi: "Spa'ya gelip bu inanılmaz pistte Formula 1 aracı sürmek büyük bir zevk. Yeni asfalt sayesinde pist daha da hızlandı."

"Daha fazla hız elde etmek için gece boyuna çok çalışmalıyız."

"McLaren ve Max Verstappen'in Red Bull'u bugün bir adım öndeydi. Onlara yaklaşmak için verileri incelememiz ve Brackley'deki simülatörde çalışmamız gerekiyor."

"Bunu yapabileceğimizden eminim."

"Yarın için tahminler yağmur vaat ediyor ve bu da başka bir faktör olacak."

"Sık sık iyi cuma günleri geçirdiğimizi fakat cumartesi günü rakiplerimizin bizi yakaladığını gördük."

"Umarım bu hafta sonu biz de onları yakalarız."