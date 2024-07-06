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Formula 1 Britanya GP

Russell: "McLaren pilotları ve Verstappen bir adım önde"

Mercedes pilotu George Russell, bu hafta sonu McLaren pilotları ve Max Verstappen'in bir adım önde olmasını bekliyor.

Ezel Tan
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarının ardından Alman üreticinin kötü durumda olmadığını söylüyor.

Russell şöyle konuştu: "İyi bir antrenman seansı geçirdik, araç harika bir izlenim bıraktı fakat ikinci seansta biraz daha fazla zorluk yaşadık."

"Şimdi bunun neyle bağlantılı olduğunu anlamamız gerekiyor. Belki de rüzgar arttığı için lastikleri doğru şekilde çalıştırmayı başaramadık, bilmiyorum."

"Genel olarak rekabet seviyesi anlamında önceki birkaç yarışta bulunduğumuz yerdeyiz."

"İlk seansta her şey harika gitti, ancak dediğim gibi sadece ikinci seansta tempo biraz  kötüleşti. Yine de yarın hava koşulları yeniden değişebilir ve tek umudumuz tribünlerdeki taraftarların fazla ıslanmaması."

Nerede oldukları sorusuna Russell, "Son birkaç yarışa benzer göründüğünü söyleyebilirim. McLaren ve Max Verstappen bir adım önde görünüyor ve Ferrari ile aramızdaki fark çok yakın."

"Gece boyunca sıkı çalışarak bir adım daha atmaya çalışacağız. Bunun bizi yarın nereye götüreceğini göreceğiz." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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