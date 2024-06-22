Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"

Russell, İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton ile birlikte 3 ve 4. sıraları elde etti.

Mercedes pilotu, grid pozisyonlarının mücadele etmek için oldukça iyi olduğunu dile getirse de mükemmel turlar atamadıklarını söyledi.

Russell, "Pole için mücadele edebileceğimize inanıyorduk çünkü araç harika hissettiriyordu."

"Sadece Lando ve Max ile aramızdaki farkın beklediğimizden biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum."

"Lewis ve benim birlikte mükemmel bir tur attığımızı düşünmüyorum ama iyi turlar attık. Bunun gibi zorlu bir pistte lastikleri doğru ayar penceresine koymanız ve ihtiyacınız olan o birkaç ondalığı bulmanız gerekiyor. Lando bugün bunu başardı ama biz başaramadık."

"Yine de üçüncü ve dördüncü sıralar yarın mücadele etmek için gerçekten harika pozisyonlar." dedi.

Yarıştan beklentileri sorusu yöneltildiğinde ise Britanyalı pilot, şunları söyledi: "Bence böyle bir pistte aracın hızı her zaman kazanacaktır."

"Lastik konusunda strateji ile bazı şeyler yapabilirsiniz, ancak araçta onda bir hızınız varsa, bu her zaman stratejiye üstün gelecektir."

"Elbette bir şeyler deneyeceğiz, bence Max ve Lando ile zafer için mücadele edebilecek hıza sahibiz."