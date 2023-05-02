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Russell: "Max kendi itibarını zedeliyor"

George Russell, Max Verstappen'den herhangi bir özür beklemediğini söylerken, yaptığı yorumlarla itibarına zarar verdiğini dile getirdi.

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Russell: "Max kendi itibarını zedeliyor"

Cumartesi günkü sprint yarışının başlangıcında George Russell ile Max Verstappen arasında temas yaşanmış, bu temasın ardından Verstappen'in sidepodunda kırık meydana gelmişti.

Verstappen, bu hasar nedeniyle daha iyi bir sonucu kaçırdı ve yarıştan sonra Russell ile aralarında küçük çaplı bir tartışma oldu.

Hollandalı pilotun rakibine karşı birkaç küfür ettiği de görüldü.

Bu konu hakkında Verstappen ile tekrar konuşmadığını söyleyen Russell, herhangi bir özür beklemediğini de söyledi.

Verstappen ile konuşup konuşmadığı sorusuna Russell, "Hayır, yani benim açımdan söyleyecek bir şey yok."

"O an her şey çok tazeydi, şu anda farklı hissediyor mu bilmiyorum. Her halükarda bu bir yarış olayı."

"Bu konuda başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Başlangıçta hep olan basit bir yarış olayı. Beni pek etkilemiyor ama bu tür yorumlarla itibarını zedeliyor."

"Herhangi bir özre ihtiyacım yok... Şu anda iki şampiyonluğu var ve şampiyonayı yine önde götürüyor. Bu beni rahatsız etmese de, muhtemelen bu tür yorumlarla kendini biraz hayal kırıklığına uğratıyor."

"Toplum içerisinde böyle sözler söylememeliydi."

"Yine de Max çok iyi bir adam, harika bir sürücü. Bu sadece gereksiz bir şeydi." cevabını verdi.

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