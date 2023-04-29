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Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

George Russell, Max Verstappen'le yaşadığı olayda hatalı olduğuna inanmıyor ve Hollandalı pilotun kendisine gösterdiği tepkiye şaşırıyor.

Laurens Stade
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Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Max Verstappen sprint yarışına üçüncü sıradan başladı fakat aldığı kötü start nedeniyle George Russell ile savaşmak durumunda kaldı.

Britanyalı sürücü, Mercedes'ini 1. virajda içeriye soktu fakat Red Bull pilotunu net şekilde geçemedi. Sonrasında yan yana devam eden ikili, üçüncü virajda temas yaşadı.

Verstappen telsizden Russell'ın hareketinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Ayrıca RB19'daki hasar çok büyük olduğu için Verstappen, muhtemel bir ikinciliği de kaçırmış oldu.

Sprint yarışının ardından Verstappen, Russell ile konuşarak İngiliz pilotun hamlesini eleştirdi.

Russell, Max ile ne konuştuğu sorulduğunda, "Elimi sıkmak ve güzel bir mücadele olduğunu söylemek için yanıma geldiğini düşünmüştüm. Fakat belli ki beklediğimden biraz daha öfkeliydi."

"İç taraftaydım ve apekse gelirken onun önündeydim. Pozisyonunu korumaya çalışmasına oldukça şaşırdım. Sprint yarışının ilk turuydu, soğuk lastikler vardı ve bir cadde pistindeydik."

"Dolayısıyla, bu konudaki riskleri biliyor. Ona çarpmak gibi bir niyetim yoktu ama beni zor duruma soktu."

"Sonuçta ikimiz için de büyük bir riskti. Sanırım duvara çarptı. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, talk in Parc Ferme after the Sprint race

George Russell, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, talk in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell'a göre Verstappen, tecrübesiyle tüm bunların yaşanacağını bilmeliydi.

"Sekiz yaşındayken yarışmaya başladım ve kartingde, eğer apekse geldiğinizde içerideyseniz, o virajın sizin olduğu söylendi."

"Bu yarışın temel prensibidir. Max inanılmaz derecede deneyimli, harika bir pilot ve harika bir yarış tekniğine sahip. Bence o da bunu biliyor."

"Eğer dışarıdan geçerseniz, risk almış olursunuz. Dediğim gibi, tepki göstermesine şaşırdım. Bana göre o pozisyonu zaten kaybetmişti. Pozisyonu bırakması gerekirdi ama büyük bir risk aldı. Bence lastiği patlamadığı için şanslı."

"Ona mümkün olduğunca fazla alan bırakmaya çalıştım ama böyle bir başlangıç zorlayıcıdır."

Hollandalı pilotla ne konuştuğu konusunda detay vermesi istendiğinde Russell, "Dürüst olmak gerekirse hatırlamıyorum. Sanırım lastiklerin soğuk olduğunu ve içeride olduğumu söyledim."

"O da hepimizin lastiklerinin soğuk olduğunu söyledi. Fakat risk aldı, orada pozisyonunu korumaya çalışmasına şaşırdım."

"Fakat belki de tekrar bakmalıyım, belki fikrim değişir. Kasıtlı değildi ama ben savaşmak ve kazanmak için buradayım."

"Sırf Max Verstappen olduğu için geçmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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