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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik"

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Williams sürücüsü George Russell Rusya Grand Prix'sinin puan alan son sürücüsü oldu. Russell, eğer yeni set geçiş lastiklerine sahip olsaydı, yarışı 8. sırada tamamlayabileceğini açıkladı.

Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik"

Russell, Sochi'de arkasındaki hızlı arabalara rağmen yarışın başlarında üçüncülüğü korumayı başarmıştı. İngiliz sürücü, ilk pit stopunun ardından 15. sıraya düştü ama yarışın sonlarına doğru şiddetlenen yağmur sayesinde 10. sıraya yükselmeyi başardı.

Sıralama turlarında kullandığı geçiş lastiklerini takmak zorunda kalan Williams sürücüsü böylelikle son beş yarışın dördünden puanla ayrılmış oldu.

Russell yarış hakkında, "Bugün özellikle kuru zemin lastiklerinde, alabileceğimiz maksimum verimi aldık."

"Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşündüm. Erken pit yapmamızın önemi olmadığını yarıştan önce biliyorduk. Bu yüzden başlarda araçlar çok fazla avantaja sahipti. Bizi geçmek için bir yol hep bulacaklardı."

"Pite girene kadar çok iyi yarıştık. Yarışın sonuna doğru, geçiş lastiklerinde gerçekten zorlandım."

"Diğerlerini bilmiyorum ama kullanılmış geçiş lastikleriyle yarışan birkaç sürücüden biriydim çünkü sıralama turlarında hepsini kullandık."

"Diğer herkes, Q3 için geçiş lastiklerini koruyordu ama onun yerine kuru zemin lastikleri kullanıldı."

"Yeni lastik kullanan araçlara kıyasla biz çok fazla şey kaybettik. Çünkü kaygan zeminde bile zaten lastikler gitmiyor gibiydi."

"Belki de maksimum sekizinci olabilirdik. Yine de, onuncu sıra ile puan aldık. Daha fazlasının hayalini kurabilirdik ama gerçekçi olursak bizim için oldukça iyi bir sonuç." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, geçtiğimiz yıl Bahreyn Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'un yerine geçerek Mercedes koltuğunda yarışmıştı. Russell, yarıştaki takım arkadaşı Bottas'ı geçerek lider pozisyondaydı ancak araçta yaşadığı problemlerin ardından liderliğini kaybetmişti.

İngiliz pilot, Sochi'de galibiyeti son anda kaybeden Lando Norris için, "Yarışta lider giderken vizöründe yağmur görmek her sürücünün korkulu rüyası. Pite girsen de girmesen de zarara uğruyorsun. Her türlü kaybettiğin bir durum."

"Aynı şeyleri ben de yaşadım. Kesinlikle can acıtıyor ama Norris de kendini toparlayacaktır."

"Olumlu taraflarını görmeye çalışıyorsun. Er ya da geç bir galibiyet alacak, eminim." dedi.

Russell, pite girene kadar üçüncülüğünü koruyabilmekten gurur duyduğunu ve aracın ayarlarının bilerek seçilmediğini söyledi.

Williams sürücüsü, "Düzlüklerdeki en hızlı araç bizdik. Bu, yararımıza oldu."

"1. virajda daha iyisini yapamamam yazık oldu ama Carlos oldukça agresifti ve Lando'nun hava koridorundaydı. Bu yüzden ben kendi mücadelemi verdim."

"Üçüncü sıra ile güçlü bir pozisyondaydık ve bunu başardığımız için gururluyum."

"Aracın ayarları bilerek yapılmadı. Bizim için, Sochi'de kuru zeminde en iyi şekilde yarışmanın yolu, biraz daha az yere basma kuvvetine sahip olmaktı. Çoğu araç ise Monako'daki ayarlara sahipti."

"Geriye dönüp baktığımda, belki de yüksek yere basma kuvvetiyle daha rekabetçi olabilirdik." ifadelerini kullandı.

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Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

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