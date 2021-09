Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik"

Russell, Sochi'de arkasındaki hızlı arabalara rağmen yarışın başlarında üçüncülüğü korumayı başarmıştı. İngiliz sürücü, ilk pit stopunun ardından 15. sıraya düştü ama yarışın sonlarına doğru şiddetlenen yağmur sayesinde 10. sıraya yükselmeyi başardı.

Sıralama turlarında kullandığı geçiş lastiklerini takmak zorunda kalan Williams sürücüsü böylelikle son beş yarışın dördünden puanla ayrılmış oldu.

Russell yarış hakkında, "Bugün özellikle kuru zemin lastiklerinde, alabileceğimiz maksimum verimi aldık."

"Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşündüm. Erken pit yapmamızın önemi olmadığını yarıştan önce biliyorduk. Bu yüzden başlarda araçlar çok fazla avantaja sahipti. Bizi geçmek için bir yol hep bulacaklardı."

"Pite girene kadar çok iyi yarıştık. Yarışın sonuna doğru, geçiş lastiklerinde gerçekten zorlandım."

"Diğerlerini bilmiyorum ama kullanılmış geçiş lastikleriyle yarışan birkaç sürücüden biriydim çünkü sıralama turlarında hepsini kullandık."

"Diğer herkes, Q3 için geçiş lastiklerini koruyordu ama onun yerine kuru zemin lastikleri kullanıldı."

"Yeni lastik kullanan araçlara kıyasla biz çok fazla şey kaybettik. Çünkü kaygan zeminde bile zaten lastikler gitmiyor gibiydi."

"Belki de maksimum sekizinci olabilirdik. Yine de, onuncu sıra ile puan aldık. Daha fazlasının hayalini kurabilirdik ama gerçekçi olursak bizim için oldukça iyi bir sonuç." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images