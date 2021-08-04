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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1'in önde gelen pilotları, önlerinde bir boşluk gördükleri an o boşluğa girmiyorlarsa yarış pilotu olmadıklarını düşünürler. Williams pilotu George Russell da Macaristan GP'de pit yolunda gördüğü boşluğu görünce oraya daldı.

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

Yeniden start öncesinde diğer pilotlarının pit yolunda sıraya girip beklemeye başladıkları anda, keskin gözlü Britanyalı onların sağındaki devasa boşluğu görerek oraya daldı.

Yani garajdan çıktıktan sonra alması gereken yere ya da takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin arkasına geçmek yerine Russell, pit yolunun sağındaki boşluğa daldı.

O esnada Russell, "Ne yapabilirim? Bu sıranın önüne geçebilir miyim?" diye telsizden sordu.

Bu sorunun ardından takımdan Russell'a "Negatif" şeklinde cevap verildi.

Ancak o cevap geldiğinde artık çok geçti. Russell, herkesin önüne geçti ve pit yolundan kuru zemin lastikleriyle çıkan ilk isim oldu. Lewis Hamilton da pite geldikten sonra Russell lider olma potansiyeline sahipti.

 

Russell, "Dürüst olmak gerekirse bir an yarışın lideri olduğumu düşündüm. Yeniden startta çok tuhaf bir durum oldu. Herkes pit yolunun sonunda sıralanmıştı."

"Normal şartlarda pit yolunda araçları geçebilirsiniz ya da onlarla mücadele edebilirsiniz. Bu fırsatı gördüm ve 'Alacağım risk karşısındaki ödülü düşünerek, 'Hadi bunu yapalım' dedim." dedi.

Ancak Williams'tan gelen cevap, bunu yapmaması gerektiğini gösteriyordu. Russell, bu yüzden kazandığı ödülün kısa süreli olacağını biliyordu.

Pit alanında araçları geçerek muhtemelen kuralları çiğnemişti. Hem takım, hem de pilot zaman ya da dur kalk cezası alacağını biliyordu.

Russell muhtemelen ceza alsa dahi kafasını eğip arkasındakilerle fark açmayı, alacağı zaman cezasını bu şekilde telafi etmeyi düşünüyordu. 

Russell, "Ben her zaman ileriye bakarım. Bir şey yaşanmışsa, yaşanmıştır. Bunu değiştiremezsiniz. Bu yüzden pitten geçme cezası alacağımı düşündüm. Bu yüzden başımı eğip fark açmaya çalışmalıydım. 20 sn gibi bir kaybım olacaktı, bunu yapacaktım."

"Ceza almazsam, lider durumda olacaktım. Oradan maksimumu almaya çalışacaktım. Evet, bu fırsatçı bir hamleydi. Bazen ödül büyükken böyle şeyler denersiniz." dedi.

Ancak o dakikalarda Russell, takımı Williams'ın çoktan F1 Yarış Direktörü Michael Masi ile iletişime geçip bir hata yaptıklarını ve bunu düzeltmek için gerekeni yapacaklarını söylediğini bilmiyordu.

Bunun üzerine Masi, Russell'ın pit yolunda geçmesi olayını hakemlere iletmedi. Williams'ın hızlı tepkisi, bunun önüne geçmişti.

Masi, "George hatasını fark etti ve takım hemen iletişime geçerek 'Bir hata yaptık, onu Fernando'nun arkasına kadar düşüreceğiz' dedi. Yani bu konuda ilk adımı takım attı." dedi.

Russell, takımdan gelen talimatın üzerine hemen pozisyonlarını vererek Alpine'den Fernando Alonso'nun arkasına kadar geriledi. Masi, bu hamlenin ardından memnundu ve başka bir yaptırıma gerek kalmadı.

Kariyerinin şu ana kadar olan bölümünde çok fazla kötü şansa sahip olan Russell, FIA'nın pit çıkışında yaşananlar nedeniyle sert olmaması sayesinde Williams'ta kazandığı ilk puanları koruduğu için minnettar oldu.

Russell, "FIA'ya pozisyonları geri vermem konusunda sağ duyulu olduğu için gerçekten minnettarım."

"Yaşananların ardından bana pitten geçme cezası da verebilirlerdi. Bu açıdan harika oldu. Ne yapacağım konusunda emin değildim. Bir fırsat gördüm ve kullandım." dedi.

Nicholas Latifi, Williams Racing ve George Russell, Williams Racing

Nicholas Latifi, Williams Racing ve George Russell, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

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