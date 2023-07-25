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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Russell: "Macaristan'da önemli bir fırsatı kaçırdık"

George Russell, Formula 1 Macaristan GP'sinin kendisi için "kaçırılmış bir fırsat" olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Geçen yıl pole pozisyonunu elde eden Russell, trafik nedeniyle geçen hafta sonu Q1'de elendi fakat pazar günü sert lastikle başlayıp uzun bir ilk bölüm attı ve ilk ona kadar yükseldi.

Damalı bayrağı yedinci sırada gören Russell, Charles Leclerc'in cezasıyla altıncı oldu ve umut verici bir performans sergiledi.

Lewis Hamilton ise pole pozisyonundan başladığı yarışta etkileyici bir son bölüm geçirdi fakat dördüncü oldu.

Russell, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Stratejiler bana en gerçekçi sonucun 11. sıra olduğunu, her şey süper gittiği takdirde ise yedinci sıranın mümkün olduğunu gösteriyordu."

"Güvenlik aracı ya da sanal güvenlik aracı olmadan altıncı olmak kesinlikle harika bir sonuçtu. Fakat bu hafta sonu kaçan bir fırsat olduğunu da kanıtlıyor."

"Dün Lewis ile birlikte ön tarafta olabileceğimi biliyorum, bu benim en sevdiğim pistlerden biri, araç her zaman burada iyi performans gösteriyor."

"Eğer orada iki aracınız varsa bu size ikincilik mücadelesi için daha fazla seçenek sunuyor ve Lewis de gerçekten çok güçlüydü. Bence işler farklı gelişseydi, ikinci olabilirdi."

"Bu bizim için kaçırılmış bir fırsattı fakat bundan ders çıkaracağız. Olumlu taraf ise Aston ve Ferrari'nin önünde olmamız." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Russell, sert lastikle başlamanın kendisi için sorun teşkil etmediğini, hatta ilk turu 13. sırada tamamladığını söylüyor.

"Start gayet iyiydi. Bu yılın sert lastiği geçen yılın orta lastiği. Dolayısıyla bu kadar çok aracın yumuşak lastikle başlamasına çok şaşırdım." 

"Hiçbir aracın sert lastikle başlamadığını görünce çok şaşırdım fakat bence doğru kararı verdik."

"Üç pit stop bazı takımlar için mümkündü. Sonunda neredeyse bunu isteyecektim ancak her şey istediğimiz gibi ilerledi ve iki pit stop gayet rahattı."

Bitime 10 tur kala Russell'ın fazladan bir pit stop hakkında konuştuğu duyuldu.

Bu konuyla ilgili Russell, "Stratejistlerime bir şeyler düşündürmeye çalıştım! Fakat aynı  zamanda Ferrari'nin stratejistlerine de bir şeyler düşündürmek istedim." dedi.

Russell, McLaren'ın şu anki formunun etkileyici olduğunu söylüyor ve büyük adımlar atabilecekleri konusunda diğer takımları "cesaretlendirdikleri" görüşünde.

"İkinci en hızlı takım olmak için gerçek bir rakip oldukları ortada."

"Yılın başında Aston Martin ikinci en iyi takımdı ve şu anda o kadar rekabetçi görünmüyorlar. Ferrari çok fazla ilerleme kaydedemedi. McLaren büyük bir atılım yaptı."

"McLaren olmasaydı, rakiplerimize kıyasla kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnun olurduk. Orta gruptakilerin hepsini geçmek, rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatmak, Red Bull'a yakınlaşmak..."

"McLaren bir anda yarışın içine atladı! Bu da bize büyük adımlar atma potansiyeli olduğuna dair umut veriyor."

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