Russell, Macaristan GP'sinde yağmur hayali kuruyormuş

Haberi dinle

Mercedes pilotu, Macaristan Grand Prix'si öncesi sıralama turlarında kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve yarışa yumuşak hamur lastiklerle başladı.

Yarışın başlangıcında yağmur görünüyordu ve Russell, kaygan zemin koşullarında daha iyi olan yumuşak hamur lastiklerin avantajını kullanmanın "hayalini kurduğunu" söyledi.

Fakat yağmur gelmedi ve Russell, arkasındaki Ferrari pilotlarının baskısı altında kaldığı için erken pite gelmek zorunda kaldı.

Üçüncü sırada finiş gören Russell, "Her halükarda zorlu bir yarış olacaktı çünkü havada yağmur vardı. Genellikle pole pozisyonundayken yağmur yağması hayal kırıklığı olur ama yumuşak hamur lastiklerde olduğum için bunun hayalini kuruyordum."

"Gerçekten iyi bir start aldım, ilk dört tur çok güçlüydü ve Sainz ile farkı üç saniyeye çıkardım. Maalesef yağmur durdu ve orta hamur lastikler kendine geldi ama yine de iyi bir ilk bölüm geçirdik."

"İki durumda da Max'ın ve Ferrari'lerin önünde kalmak için erken pite geldik ama nihayetinde Max bizim için çok hızlıydı."

"Son bölümde orta hamur lastikler ile çetrefilli bir durumdaydık ve zaten zorlanıyordum. Mühendisim 25 tur kaldığını söyledi ve yağmur yağmaya başladı. Sıcaklık düştü ve son turların zorlu olacağını düşündüm." dedi.

İkinci pit stoplarda Verstappen'in arkasında kalan Russell, son bölümde yumuşak hamur lastiklerde olan Hamilton'a geçidi ve Sainz'ın önünde üçüncü oldu.

Russell, "Lewis harika bir iş yaptı, sonda çok üstün bir tempoya sahipti ve ikinci bölümde çok güçlüydü."

"Bence takım olarak gurur duyacak çok şeyimiz var. Galibiyet mücadelesi verebilmemiz adına en iyi fırsata sahip olmamız için her şeyi doğru yaptık." dedi.

Russell, sezonun beşinci podyumu sayesinde pilotlar şampiyonasında Sainz'ın iki puan önünde dördüncü sıraya yükseldi.