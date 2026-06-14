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Formula 1 İspanya GP

Russell: "Lewis'in yarış temposu çılgıncaydı"

İspanya GP'sini ikinci sırada tamamlayan George Russell, Ferrari ile podyuma çıkan eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın yarış temposunu övgüyle değerlendirdi.

Neşe Akkoyun
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Barselona'da podyumun ikinci basamağına çıkan Mercedes pilotu George Russell, temiz bir yarış geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirtirken, Ferrari'nin ve özellikle eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın sergilediği güçlü performansa dikkat çekti.

Yarışın ardından basına konuşan Russell, şu sözleri söyledi: "Lewis'i gerçekten tebrik ederim.”

“Ne kadar sıkı çalıştığını çok iyi biliyorum. Mercedes'te birlikte uzun yıllar geçirdik, bu yüzden onu büyürken hatırladığım o eski Lewis olarak yeniden zirvede görmek beni gerçekten çok mutlu etti."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Zorlu bir gündü. Kendi adıma temiz bir yarış çıkartıp yeniden podyuma dönmek güzel hissettiriyor.

"Bugün Ferrari son derece etkileyiciydi, bu yüzden baskıyı sürdürmeye devam etmeliyiz.” 

“Cuma ve cumartesi günleri güçlü ve istikrarlıydık ancak bugün biraz daha zorlayıcı geçti. Her şey iyi başlamıştı ve ilk bölümde kendimi iyi hissediyordum fakat son iki bölüm benim için daha zor oldu.” 

“Yine de dediğim gibi, yeniden podyumda olmak çok güzel."

"Dün Ferrari'nin performansı takım için zaten büyük bir sürpriz olmuştu, bugün ise Lewis'in yarış temposu kelimenin tam anlamıyla çılgıncaydı. Bence kesinlikle bize yetişiyorlar."

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