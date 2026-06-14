Russell: "Lewis'in yarış temposu çılgıncaydı"

Barselona'da podyumun ikinci basamağına çıkan Mercedes pilotu George Russell, temiz bir yarış geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirtirken, Ferrari'nin ve özellikle eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın sergilediği güçlü performansa dikkat çekti.

Yarışın ardından basına konuşan Russell, şu sözleri söyledi: "Lewis'i gerçekten tebrik ederim.”

“Ne kadar sıkı çalıştığını çok iyi biliyorum. Mercedes'te birlikte uzun yıllar geçirdik, bu yüzden onu büyürken hatırladığım o eski Lewis olarak yeniden zirvede görmek beni gerçekten çok mutlu etti."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Zorlu bir gündü. Kendi adıma temiz bir yarış çıkartıp yeniden podyuma dönmek güzel hissettiriyor.

"Bugün Ferrari son derece etkileyiciydi, bu yüzden baskıyı sürdürmeye devam etmeliyiz.”

“Cuma ve cumartesi günleri güçlü ve istikrarlıydık ancak bugün biraz daha zorlayıcı geçti. Her şey iyi başlamıştı ve ilk bölümde kendimi iyi hissediyordum fakat son iki bölüm benim için daha zor oldu.”

“Yine de dediğim gibi, yeniden podyumda olmak çok güzel."

"Dün Ferrari'nin performansı takım için zaten büyük bir sürpriz olmuştu, bugün ise Lewis'in yarış temposu kelimenin tam anlamıyla çılgıncaydı. Bence kesinlikle bize yetişiyorlar."