Russell: "Lewis'in kararını açıklaması takım içerisinde hiçbir şeyi değiştirmedi"

Hamilton bu ayın başında 2024 sonunda Mercedes'ten ayrılacağını açıklayarak F1 tarihinin en başarılı takım-sürücü ortaklıklarından birine son verdi.

Brackley merkezli takımla yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını kazanan 39 yaşındaki pilot, Mercedes'e ilk olarak 2013 başında McLaren'den gelmişti.

Ferrari'ye geçmesine daha tam bir sezon varken, Hamilton'ı Mercedes'te zorlu bir yılın beklediği ve son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in geçtiğimiz günlerde 2024'te takım ve sürücü arasında "garip" bir durum yaşanabileceğini iddia ettiği öne sürüldü.

Russell, Hamilton'ın bomba gibi açıklamasından bu yana takım içindeki atmosferin değişmediğini iddia etti.

Russell, "Şu ana kadar gerçekten hiç değişmedi."

"Bence herkes profesyonel, hepimizin kendi işi var ve mühendisler mümkün olan en hızlı aracı sunmaya motive olmuş durumdalar. Lewis de hâlâ mümkün olan en iyi işi yapmaya motive olmuş durumda."

"Yani takım içinde değişen bir şey yok gibi görünüyor." dedi.

Mercedes'in 2024'te F2'de yarışacak 17 yaşındaki genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli, takımın Hamilton'ın yerine tercih ettiği isim olarak görülürken, iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso da potansiyel bir diğer aday olarak görülüyor.

Son iki sezonda Hamilton'la birlikte hız konusunda iyi bir performans sergileyen ve 2022 Brezilya Grand Prix'sinde Mercedes'in mevcut yer etkisi dönemindeki tek zaferini elde eden Russell, 2025'teki takım arkadaşının kimliği konusunda hiçbir endişesi olmadığını söylüyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, Alex Albon, Williams Racing Basın Toplantısında Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Russell, "Neler olacağını görmek için ilginç birkaç ay olacak."

"Ancak benim açımdan, son iki yıldır muhtemelen tüm zamanların en iyi sürücüsüyle takım arkadaşıyım ve yanımda kimin yer alacağı konusunda hiçbir endişem yok."

"En iyilere karşı sınanmak istiyorum ve son iki yıldır ister deneyimli bir sürücü ister genç bir sürücü olsun bunu yaşadığımı hissediyorum."

"Kişisel olarak, takımı ileriye taşıyacak ve takım için bir sonraki bölüme geçilmesine yardımcı olacak harika bir konumda olduğumu hissediyorum." dedi.

Hamilton'ın kararını erken açıklaması, Mercedes'in Russell'ı tercih etmesini ve 2024'te Hamilton'ın garajındaki gelişmeleri dondurulabileceğine dair korkuları artırdı.

Toto Wolff, takımın adil kalacağı konusunda ısrar etti ve ayrılan pilotun takımın sırlarını yeni işverenlerine götürebileceği yönündeki endişeleri önemsemedi.

Wolff, "Bir takım patronu olarak her zaman yapmaya çalıştığım şeyin ve Mercedes'teki hepimizin şeffaf ve adil olmak olduğunu düşünüyorum. 2024'te bu açıdan hiçbir şey değişmeyecek."

"Bunu ilkelerimize ve yarış amacımıza, [yarışa] nasıl devam ettiğimize borçluyuz ve buna saygı duyacağız."

"Ben de sürücülerin buna saygı göstereceğinden emin olacağım."

"İleriye dönük gelişim açısından, bunun bakmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yönetmelikler hemen hemen aynı kalıyor ve 2025'e gelindiğinde, teknik bilgi açısından ne anlama geldiğini sezonun ilerleyen dönemlerinde değerlendireceğiz."

"Ama bu beni hiç rahatsız eden bir şey değil. Bizden ayrılıp başka takımlara giden mühendislerimiz var ve ihbar süreleri bazen altı ay kadar kısa olabiliyor, dolayısıyla Lewis'in bu açıdan bilgi paylaşımı konusundaki dürüstlüğü konusunda herhangi bir şüphem yok."

"Ben sadece bunun başarılı bir sezon olduğundan, her iki sürücü için de başarılı bir sezon olduğundan ve Mercedes için başarılı bir sezon olduğundan emin olmak istiyorum, hepimiz bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."

"Lewis ve ekip için kesinlikle yönetilmesi gereken yeni bir durum ancak gerçekten kısa vadeye odaklandığınızda geliştirme tarafında ileriye dönük olarak gerçekleşen her şey üzerinde büyük bir etkisi olmayan bir şey."

"Her zaman yeni ve zorlu durumlarla ilgileniyorum ve 2024 Mercedes çıkarları ile 2025 sürücü çıkarlarını dengeliyorum."

"Bu, başlangıçta bunu nasıl yöneteceğimizi açıkça tartışacağımız ve kesinlikle aramızda iyi bir sonuca varacağımız bir şey." dedi.