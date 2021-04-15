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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı

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Williams pilotu George Russell, Sakhir Grand Prix’sinin ardından Lewis Hamilton ile konuşmamaya başladıkları iddialarını yalanladı ve ilişkilerinde değişen bir şeyin olmadığını belirtti.

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı

İngiliz pilot, geçtiğimiz sezonki Sakhir Grand Prix’sinde Covid-19’a yakalanan ve o hafta sonu yarışamayan Lewis Hamilton’ın koltuğuna oturmuş, sadece 3 günlük bir hazırlanma süreci olmasına rağmen mükemmel bir iş çıkarmıştı.

George Russell, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

Yarışı kazanabilecek tempoya sahip olduğunu gösteren Russell, önce yanlış lastik setinin aracına takılması sonra da lastiğinin patlamasından ötürü pit yolunu tam 4 kez ziyaret etmiş ve bütün bu şansızlıkların ardından yarışı 8. tamamlayabilmişti. Yine de Russell, elinde doğru araç olduğunda yarış kazanabileceğini göstermiş oldu. İngiliz pilotun bu performansıyla, sezon sonunda iki sürücüsünün kontratı da sona erecek Mercedes’te koltuk bulabileceği iddiaları da gündeme atılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes takım patronu Toto Wolff’a Hamilton ve Russell’ın Sakhir Grand Prix’sinin ardından konuşmamaya başladığı hakkında ortalıkta dolanan söylentiler sorulmuştu. Wolff ise ikilinin aralarında bir küslük ya gerginlik olduğunu düşünmediğini söylemiş ancak jenerasyonlar arası bir rekabet olduğunu düşündüğünü dile getirmişti.

Bugünkü basın toplantısında Hamilton ile arasında bir gerginlik olup olmadığı sorulan Russell, bu söylentileri yalanlarken; ikilinin Sakhir hafta sonu hakkında konuşmamasının fazla derinleştirilmesine gerek olmadığını söyledi.

‘’Sanırım orada bana sorulan soru Lewis ile Sakhir hafta sonunun ardından konuştunuz mu şeklindeydi ve hayır, konuşmadık: Tıpkı başka bir yarış hafta sonunun ardından o yarışla alakalı konuşmadığımız gibi."

"Birbirimize karşı yarışıyoruz. Eğer birbirimizi padokta görürsek konuşuruz. Bu sene birkaç kez denk geldik, selamlaştık. 2019’dan beri bu böyleydi ve Sakhir GP’nin ardından da böyle kaldı. Lewis ile olan ilişkim padoktaki çoğu sürücüyle olan ilişkimle aynı, ki bu tamamıyla iyi bir şey. Yani hayır, Lewis ile aramda bir gerginlik yok.

Basın toplantısının ilerleyen anlarında, 2022’de de Mercedes ona bir şans vermediği takdirde, rekabetçi başka bir takımla görüşüp görüşmeyeceği sorulan Russell; bu düşüncenin şu anlık ‘’aklının ucundan bile geçmediğini’’ belirtti.

‘’Mercedes, ilk günden beri bana sadık kaldı. Yani, bu düşünce şu anda aklımın ucundan geçmiyor. Takım bana güveniyor ve ben de onlara güveniyorum. Bunu zaman gösterecek."

"2016’da Mercedes ile ilk sözleşmemi imzaladığımda da pistte istenileni verdiğimde, bana fırsatlar verecekleri açıktı. Ben de GP3, Formula 2 ve sonrasında Formula 1’de pistte benden istenileni verdiğimi düşünüyorum. 2018 yılında da 3 senelik bir sözleşme imzalamıştık. Yani öyle, bekleyip göreceğiz ama şu anda bu (başka bir takımda sürme düşüncesi), aklımın ucundan bile geçmiyor.’’

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Can Çarpıcı

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