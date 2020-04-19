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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Leclerc ve Verstappen bile Mercedes'in teklifini geri çevirmez"

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Russell: "Leclerc ve Verstappen bile Mercedes'in teklifini geri çevirmez"
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 08:10

George Russell, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu ve Mercedes'ten teklif alması halinde bunu kabul edeceğini söyledi.

2021 sürücü pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başlasa da, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir yarış yapılmamış olması işleri karmaşıklaştırıyor.

Lewis Hamilton henüz Mercedes ile yeni bir anlaşma imzalamadı ve sözleşmesi 2020'nin sonunda sona erecek. Valtteri Bottas'ın geçen yıl yaptığı bir yıllık anlaşma sezon sonunda sona erecek.

Ferrari, Sebastian Vettel'e bir yıllık yeni teklif ederken, bunu kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.

Diğer tarafta Red Bull'da Max Verstappen sözleşmesi uzun vadeli olarak uzatılsa da, takım arkadaşının kim olacağı tam bir muamma.

Konu hakkında konuşan 2018 GP2 şampiyonu, Mercedes'e Max Verstappen ile Charles Leclerc de dahil olmak üzere herkesin gitmek isteyeceğini düşünüyor.

“Benim beklentilerim açık; dünya şampiyonu olmak istiyorum."

“Şu anda Williams'a son derece sadığım. Sonuçta bana F1'de yarışma fırsatını verdiler ve bunu asla unutmayacağım."

“Mercedes'le ilişkim var ve basın takım onlar. Bence F1'deki hiçbir sürücü onları reddedemez, hatta Max [Verstappen] ve Charles bile. Herkes Mercedes'te olmak istiyor."

Russell, McLaren ve Red Bull'da yarışan Lando Norris ile Alex Albon'dan da övgüyle bahsetti.

“Biz, genç sürücüler için yeni bir nesil. F1'de yarışmaya başlamam ve daha önce yarıştığım diğer insanlarla mücadele etmek harika."

"Ben arkadayken, F2'de yarıştığım  çocukları gridin önünde görünce elbette bazen zor geliyor. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Uzun bir mücadelede olmaktan memnunum. Çünkü F1'de 15 ila 20 yıllık bir kariyerim olsun istiyorum."

“Ayrıca şimdi olanların beni ya da Lando'yu ya da Alex'i belirlemeyeceğini ya da tanımlamayacağını biliyorum. Bizim de şansımız gelecek."

"Dürüst olacağım: onlar için mutluyum ve parlak bir performans sergiledikleri için mutluyum. Ama umarım benim de şansım olur.”

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Editör Kemal Şengül

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