Russell, Latifi ve Albon, F1'in yeni Sanal Yarışı'na katılacak

Formula 1, geçen yıl pandemi nedeniyle oluşan uzun arada sanal yarışlar düzenlemiş ve bu yarışlara pek çok pilot katılmıştı.

Formula 1 bu yıl yeni bir sanal yarış serisi daha düzenleyecek ve ilk yarış Avusturya'nın Spielberg pistinde yapılacak.

Bu yarışa mevcut Formula 1 sürücülerinden bazıları da katılacak. Williams'ı George Russell ve Nicholas Latifi sürerken, Red Bull Racing'in direksiyonuna Alex Albon ve Dünya Motokros Şampiyonu Jeffrey Herlings geçecek.

Haas sanal yarışa Pietro ve Enzo Fittipaldi ikilisiyle katılma kararı alırken, Alpine'nin direksiyonuna takımın genç sürücüleri Oscar Piastri ve Christian Lundgaard geçecek.

Mercedes araçların birini Stoffel Vandoorne sürerken, AlphaTauri araçlarından birini eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi sürecek.

Alfa Romeo'nun ilk pilotu ise Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois olacak.

F1, yakın yarışa katılacak diğer isimleri de açıklayacak.

Sanal Avusturya Grand Prix'si Pazar günü TSI 21:00'de gerçekleştirilecek ve Formula 1'in resmi YouTube , Twitch ve Facebook kanallarından canlı yayınlanacak.