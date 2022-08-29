Russell, lastiklerine verdiği hasar nedeniyle podyumu kaçırdığını düşünüyor

Haberi dinle

Mercedes, Spa-Francorchamps'ta sıralamalarda çok geride kalmasının ardından yarışta beklendiği gibi daha güçlüydü ve hatta yarışın son bölümünde podyuma çıkabilecek gibi duruyordu.

Russell, yarıştaki ikinci pit stopundan sonra önündeki Ferrari pilotu Carlos Sainz ile farkı 2 sn'ye kadar düşürdü ancak sonunda daha fazla zorlayamadı. Böylece Russell yarışı 4. sırada noktaladı.

Russell, "Karışık duygulara sahibim çünkü podyumun kesinlikle ulaşılabilir olduğunu hissetmiştim ve bunu başarabilirdik. Ancak bugünlerde F1'de hep lastiklerden bahsediyor gibiyiz. Lastikleri çok az kilitledim, biraz genişten dönüm, lastiklerimi kaybettim ve oyun bitti. Bu yüzden, söylediğim gibi karışık duygulara sahibim."

"Beklediğimizden iyi olduğunu söyleyebilirim. Dünkü sıralamaların ardından yarışı Sainz'ın 2 sn arkasında tamamlamayı beklediğimizi düşünmüyorum. Leclerc'i yenebileceğimizi düşündük. Verstappen'i yenebileceğimizi düşünmüyorduk. Max muhtemelen düşündüğümüzden biraz daha ilerideydi. Biz ise Ferrari'ye düşündüğümüzden daha yakındık. Bu açıdan bazı şeyler olumlu, bazı şeyler olumsuz oldu." dedi.

İlk turda yaşananlar için Russell, "Startta 5. viraja giriş her zaman kaotik olur. Fernando ve Lewis arasında yaşananları görmedim ancak açıkçası Lewis için kötü oldu. İlk tur çok zordu, özellikle yüksek yere basma gücüyle pistte olduğumuz için bir nevi savunmasız haldeydik."

"Dünkü sıralamalarda kesinlikle doğru işi çıkaramadık. Lastikler nedeniyle yaklaşık 1 saniyelik performans kaybettik. Bugün çok daha güçlü bir gösteri sunduk. Ancak bu pistin, araç felsefemizdeki bazı zayıflıkları açığa çıkardığına inanıyorum. Gelecek haftadan itibaren işlerin daha iyiye gitmesini umuyorum. Dürüst olmam gerekirse, şu an için durum biraz kafa karıştırıcı ve her iki şekilde de bir garanti yok." dedi.