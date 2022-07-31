Russell: "Lastikleri yönetmek zordu"

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Yaptığı gelişimlerle Ferrari ve Red Bull ile arasındaki farkı git gide kapatan Mercedes, Fransa GP'nin ardından yaz arasından önceki son yarışta bir kez daha ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Russell, Macaristan GP sıralama turlarına Formula 1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve yarışta, güçlü bir start alarak yerini korumayı başardı.

Mercedes pilotu, ilk pitlerin ardından Leclerc'in baskısı altına girdi ve bir süreliğine yerini korumayı başarsa da 31. turda çok geç fren yapan Ferrari pilotuna geçildi.

Russell, ikinci pit stopların ardından üçüncü sıradaydı ve 54. turda ikinci sıradaki Leclerc'i geçmeyi başardı.

Ancak son turlarda hızla gelen takım arkadaşına geçildi ve ilk sıradan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlamış oldu.

Russell, "Başlangıçta yumuşak hamur lastikteydik ve gerçekten güçlü bir start aldık. İlk bölüm iyiydi."

"Daha sonra sonlara doğru orta hamurdaydık ve yağmur yağmaya başladı. Gerçekten zorlandım ve sıcaklık biraz düştü."

"Fakat takım muhteşem bir iş yaptı. Dün pole pozisyonu aldık ve iki araçla birden podyumdayız. Kesinlikle ilerleme kaydediyoruz. Herkesin yaptığı işten gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Russell, lastikleri yönetmenin zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Mercedes pilot, "Bakacağım ve daha iyi yapabileceğim çok şey olduğuna eminim. Lastikleri yönetmek zordu."

"İki bölümde de çok erken pitledik. Bu yüzden lastiği sona kadar götürmeye ama aynı zamanda olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorsunuz."

"Bu yüzden zorlu bir pozisyondaydım ama yine de podyumda olmaktan memnunum." dedi.