Russell: "Lastikler yüzünden geride kaldık"

İngiliz pilot, sprint yarışına çok iyi başlayıp, ikinci sıraya kadar çıkmasına rağmen geriye düşmekten kurtulamadı.

Yarıştan hemen sonra konuşan Russell, dördüncülüğünü şöyle yorumladı: "Yaşananlar gerçekten beklenmedikti."

"En hızlı olmayı zaten beklemiyorduk. Max'in birkaç ondalık gerisinde olacağımızı, hatta Lando'yla benzer tempoda gidebileceğimizi düşünüyorduk."

"Fakat bugün bir şeyleri yanlış yaptık. Her zaman olduğu gibi lastikler yüzündendi. Herkesin bu yılki hikayesi olan lastiklerde tempo kaybı yaşadık."

"Bunu düzeltmemiz gerekiyor çünkü büyük hayal kırıklığıydı."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, battles with George Russell, Mercedes F1 W14

"Yarış için çok iyimser olduğumu söyleyemem fakat hava dört ya da beş derece daha soğuk olacak, bu her şeyi değiştirebilir. Yani henüz her şey bitmiş değil."

"Fakat Max'in hiç bu kadar gerisinde kalmamıştık. O 24 turluk bir yarışı 25 saniye önde bitirdi, yani tur başına bir saniyenin üzerinde bir fark açtı. Bu bizim için gerçekten şaşırtıcıydı."

Yarışa yaptığı iyi başlangıçla ilgili Russell, "Evet, iyi bir başlangıçtı. Geçiş fırsatı olarak 10. virajı düşündüm çünkü 8-9. virajlarda hızlıydık. Orada bir fırsatım olabileceğini düşündüm ve bunu başardığım için çok mutluyum."

"Sonrasında geriye düşmemiz çok yazık oldu." dedi.

Russell, aracın düzlüklerde yavaş kaldığını ekliyor.

"Şu anda düzlüklerde en yavaş olan biziz, bu yüzden arkamızda biri DRS ile geliyorsa çok savunmasız kalıyoruz."

"Fakat tempo eksikliğimizin sebebi bu değildi. Aksine, herkesten biraz daha fazla yere basma kuvvetine sahip olduğumuz için daha az zaman kaybı yaşamayı bekliyorduk."

"Bu yüzden neyin yanlış gittiğini anlamamız gerekiyor."