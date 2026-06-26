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Formula 1 Avusturya GP

Russell: “Lastikler adeta yanıyordu"

George Russell, Avusturya GP’nin cuma antrenmanlarının ardından yaptığı açıklamalarda, McLaren'ın formuna dikkat çekerken, 60°C'ye ulaşan pist sıcaklığının lastikleri çok zorladığını belirtti.

Neşe Akkoyun
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

İlk antrenman seansında takım olarak güçlü performans sergilediklerini ancak bunun rakiplerin yaşadığı sorunlardan kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Russell, şu ifadeleri kullandı: "İlk seans ikimiz için de çok güçlü geçti, araçta gerçekten iyi hissettik.” 

“Ancak dürüst olmak gerekirse, ikinci seans başlar başlamaz McLaren pürüzsüz bir tempo yakaladı. Bizim açımızdan seans biraz sekteye uğrasa da McLaren'in hem tek tur hem de yarış temposu oldukça iyi görünüyordu."

Rakiplerinin ilk seansta garajda kalmasının Mercedes'in temposunu gerçekte olduğundan daha iyi göstermiş olabileceğini itiraf eden Britanyalı pilot, sözlerine şöyle devam etti: "İlk seansta monitör ekranına her baktığımda garajda sorun yaşayan pilotlar görüyordum; Lando seansın ancak sonunda piste çıkabildi, Lewis ve Max de bazı sorunlar yaşadı.” 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Bu durum muhtemelen bizim ilk antrenman seansındaki tempomuzu olduğundan biraz daha iyi gösterdi. İkinci seansta McLaren’in daha ilk turdan zirveye yerleştiğini görmek gerçek bir sürpriz oldu.” 

Sıralama turları öncesinde lastik yönetimine de değinen Russell, Spielberg'deki kavurucu sıcakların altını çizdi: "Lastikleri ısıtmak konusunda kesinlikle hiçbir sorun yok çünkü bugün pist sıcaklığı tam 60°C'ye kadar ulaştı; lastikler adeta yanıyordu.” 

“Sadece 11 virajdan oluşan bir pist olmasına rağmen, bu aşırı koşullarda lastikleri tur boyunca doğru çalışma aralığında tutabilmek ve dengeyi korumak hiç kolay değil."

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