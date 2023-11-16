Russell: “Las Vegas ikonik bir pist olamayacak”

Russell, Las Vegas Strip Pisti’nin mevcut pist düzeniyle “ikonik” bir pist haline gelemeyeceğine inanıyor.

1.9 kilometrelik düzlüğe sahip pist, pilotlara lastik sıcaklıklarının düşük olması, lastikleri soğutmak için uzun düzlükler, düşük yere basma kuvveti için kullanılacak kanat açıları sebebiyle önden kayma riskinin olması gibi bir dizi zorluk çıkaracak.

Sezon içerisinde düşük kanat açılarının kullanıldığı pistlerde genellikle DRS etkisinin azaldığı görüldü. Bunun sebebi ise sürtünme etkisinin zaten azalmış olmasıdır. Bu tür pistlerde genellikle DRS trenlerini çokça görüyoruz.

Russell, otomobillerin sürüş yüksekliklerinin tüm hafta sonunun sonuçlarını belirleyebilecek bir faktör olduğunu da düşünüyor.

Pist hakkındaki görüşleri sorulduğunda Russell, “Pist düzeni açısından ikonik bir pist olamayacak. Yarışı geliştirmeye çalışmak için tasarlandı.” dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG

Ve sözlerine eklemeler yapan Russell, “Yarışın ne kadar iyi olacağından emin değilim. Çünkü büyük uzun düzlükler var ama hepimiz minimum yere basma kuvveti istediğimiz için farklar o kadar da fazla olmayacak.”

“Bir numaralı konu lastikler olacak. Bu soğuk koşullarda ve bu uzun düzlüklerle lastiklerin yüzeyi soğuk olacak ve ufalanmaya eğilimli olacak.”

“Sıralama ve yarış performansı arasında denge kurmak zor olacak. Pistteki tümsekleri öğrenirken düzlükte daha yumuşak bir çizgi bulabilir veya tümseklere çarpabilirsiniz, bu da sizi otomobili yükseltmeye ve performans kaybına zorlayabilir.”

“Ayrıca burada hiçbir destek serimiz yok. Bu da pistte her sürüş yaptığımızda büyük bir sıfırlama yapacağımız anlamına geliyor. Birinci ve üçüncü antrenmandaki ilk tur oldukça tozlu olacak, kimse orada 24 saat boyunca sürüş yapmamış olacak. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.” dedi.