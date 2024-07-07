Russell: "Kuru zeminde duble yapabilecek bir aracımız vardı"
Mercedes pilotu George Russell, kuru zeminde yarış kazanabilecke tempoda olduğunu söylüyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarışa ilk sıradan başlayan George Russell, ilk turlarda yerini korusa da yağmurun gelmesiyle geriye düşmekten kurtulamadı.
Sonrasında su sistemindeki bir arızayla yarış dışı kalan İngiliz pilot yarışın ardından şöyle dedi: "Uzun bir yarış olacağını biliyordum. Sabırlı olmak istedim; hâlâ mücadelenin içindeydik ama yarış dışı kalmadan 10 tur önce sorunlar başladı."
"Güç kaybediyordum. Sonra su sisteminde sorun çıktı ve yarış dışı kaldık."
Yağmur yağmaya başladığında nasıl hissettiği sorusuna Russell, "McLaren o noktada çok hızlıydı ama zordu."
"Fazla telaşa kapılmadım çünkü yarışın uzun süreceğini biliyordum."
"Güvenlik aracı olmamasına gerçekten şaşırdım ama aracın hızlı olduğunu biliyordum."
"Dediğim gibi çok endişeli değildim. Uzun bir yarıştı ama güç kaybetmeye başladım. O andan itibaren yarışın bittiğini biliyordum."
"Kuru zeminde duble yapabilecek bir aracımız vardı. Bence geri döndük ve sanırım artık yarış galibiyetleri için daha sık mücadele edeceğiz."
"Araçta kendimi çok iyi hissediyorum ama yarış dışı kalmak hoş olmadı." cevabını verdi.
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