Russell: "Kuru zemin lastiğiyle risk aldığım için pişman değilim"

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Mercedes pilotu Russell, Kanada GP öncesi sıralama turlarında Q3'teki son turunda riskli bir seçim yaptı ve kuru zemin lastiklerine geçti.

Bazı sürücüler, Q1'deki yağmurlu başlangıcın ardından kuru çizginin oluşmaya başladığını ve geçiş lastiğin geçilebileceğini belirttiler ancak kimse aynı lastik seçimini yapmadı.

Russell, kuru zemin lastikleriyle attığı turda 2. virajda pistten çıkıp aracının arka kanadıyla duvara çarptı.

İngiliz pilot böylece seansı pole sahibi Max Verstappen'den 2.2 saniye geride sekizinci sırada tamamladı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise dördüncü sırayı aldı.

Russell, sıralamanın ardından "üçüncü veya dördüncülüğe razı olmak için orada olmadığını" söyledi ve pistte oluşan kuru çizginin kendisine kuru zemin lastiklerine geçecek güveni verdiğini anlattı.

Russell, "Bugün iyi bir aracımız vardı. Kuru çizginin oluştuğunu gördüm ve kaybetmeniz için sadece bir viraj yeterli olabiliyor. Benim için bu birinci ve ikinci virajdı."

"Bu geçtiğimiz yıl Soçi'de oldu. Geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçen üç sürücüden biriydim ve Williams ile üçüncü oldum."

"Yani evet, bu yüksek riskli yüksek ödüllü bir durum. Bugün işe yaramadı ama yarış yarın." dedi.

Russell, pitten çıkış turunda kuru zemin lastiklerinin işe yaramasının "çok zorlu olacağını" fark ettiğini belirtti.

Russell, "Bir ısınma turuyla birlikte o son turun iyi olacağını düşündüm ama bazen basit olmuyor."

"Dediğim gibi bunu denedim çünkü işe yarayabilirdi. Günün sonunda sekizinciyim. Dünyanın sonu değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, recovers after a spin as George Russell, Mercedes W13, passes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu, pitten çıkış turunun sonunda pite gelmesi ve geçiş lastiklerine geçmesi gerektiğini çünkü başka bir tur daha atarak "muhtemelen dördüncülüğe çıkabileceğini" söyledi. Fakat Russell, bu riski aldığı için pişman değil.

Russell, "Hayır hiç pişman değilim."

"Dürüst olmak gerekirse, denemeseydim ve üçüncü veya dördüncü olsaydım muhtemelen daha çok pişman olurdum. Spor böyle işler." dedi.

Russell, "pisti yarısının tamamen kuru olduğunu" ve turun başka bir çeyreğinde "küçük bir kuru çizgi" olduğunu söyledi.

Russell, "Son çeyrekte, yani 1. ve 2. virajda kurumak üzereydi."

"Dediğim gibi, sadece bir viraj size kaybettirebiliyor. Günün sonunda, daha fazlasını almak adına savaşmak için buradayız ve yarın geri dönecek tempomuz var." dedi.