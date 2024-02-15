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Russell: "Kötü olduğumuz yıllarda bile ikinci veya üçüncü olduk"

George Russell, takımın son yıllarda aslında çok da kötü durumda olduğunu pek düşünmüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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George Russell, Mercedes W15

Arka arkaya sekiz şampiyonluğun ardından Mercedes, son iki yılda şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldı.

Yine de 2022'yi üçüncü, geçen yılı ise ikinci bitirerek "en iyi takımlardan birisi" olmaya devam etti.

Russell, shakedown sonrası verdiği demeçte yeni araç hakkında şöyle konuştu: "Aylardır devam eden sıkı çalışmanın ardından şimdi yeni aracımızı pistte ilk kez kullanabiliyor olmak onur verici."

"Fakat aynı zamanda nasıl performans göstereceği konusunda büyük bir beklenti var çünkü ne kadar iyi göründüğü önemli değil."

"Hepimizin önemsediği tek bir şey var, ki o da tur zamanı."

"Shakedown'da sadece aracın çalıştığından emin oluyorsunuz, yani çok fazla bir şey yapılmıyor."

"Elbette bugün piste çıkıp, hemen zorlamak istiyorsunuz fakat ne yazık ki durum böyle değil. Sponsorlar için bazı çekimler yapmamız gerekiyor."

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

"Yine de önümüzdeki hafta Bahreyn'deki teste girerken her şeyin sorunsuz gideceğine eminim."

Yeni sezon öncesi beklentilerini de açıklayan Russell, "Son birkaç yıl, arka arkaya sekiz şampiyonluk kazanan ekibimiz için zorlu geçti."

"2022'de üçüncü bitirmek biraz sürpriz oldu fakat karşılaştığımız zorluklar vardı. Aracı tam anlamıyla anlayamıyorduk. Tökezlediğimiz sorunları fark edemiyorduk ve bunları çözmek uzun zaman aldı."

"Bu iki yıl içinde takım olarak çok şey öğrendiğimizi, kendimizi geliştirdiğimizi, çok daha iyi olduğumuzu ve rüzgar tüneli ile gerçek pist arasında artık daha iyi bir korelasyona sahip olduğumuzu hissediyorum, ki bu da önümüzdeki yıllar için hayati önem taşıyor."

"Takım olarak son 10 yıla bakarsanız, sekiz şampiyonluk aldık ve ardından 'kötü yıllar' olarak tabir edilen bir üçüncülük ve bir ikincilik aldık."

"Bu da kendimizden beklentilerimizin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor; geçen yıl kağıt üzerinde elde ettiğimiz sonuç kötü değildi ama Red Bull'dan çok uzaktaydık."

"Bu yüzden yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Bu aracın doğru yönde atılmış iyi bir adım olacağına eminim."

"Şimdi tek yapmamız gereken çalışmaya devam etmek, zorlamaya devam etmek ve işlerin nereye varacağını görmek." dedi.

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