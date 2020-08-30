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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Russell "korkutucu" kazanın ardından Halo'ya minnettar

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Russell "korkutucu" kazanın ardından Halo'ya minnettar
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

George Russell, Pazar günü Belçika Grand Prix'sinde Antonio Giovinazzi’nin kopan lastiğine çarpmasının ardından Halo'ya minnettar.

Giovinazzi, yarışın 10. turunda Les Fagnes çıkışında kaza yaparak pistin sağ tarafındaki bariyerlere çarptı.

Temastan sonra piste doğru savrulan Alfa Romeo'dan kopan lastik, Russell'ın üstüne doğru geldi ve İngiliz pilot buna çarptıktan sonra sol taraftaki bariyerlere çarptı.

Sonuç olarak her iki sürücü de araçtan sapasağlam indi. Önemli olan da buydu.

Padok'a döndükten sonra konuşan Russell, olayı "şanssız bir kaza" olarak yorumladı ve kazayı önlemek için hiçbir şey yapamadığını belirtti.

Williams sürücüsü ayrıca, aracındaki Halo kokpit korumasına da övgüde bulundu.

Russell, "Sağa gitmiş olsaydım, orada Antonio'nun aracı vardı. Sol taraftan geçerken ise aracına sert bir lastik darbesi aldım."

“Ama artık Halo ile araçta daha güvende hissettiğimi söylemeliyim. Bu devasa lastiğin bana doğru geldiğini gördüğümde, dürüst olmak gerekirse oldukça korktum."

"Bu yüzden şu anda araçta bu Halo'ya sahip olduğumuz için çok mutluyum."

"İyiyim. Tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama bazen yarışta böyle şeyler olabiliyor." dedi.

Giovinazzi, virajdan çıkarken aniden arkadan kayma yaşadığını ve kazaya bunun neden olduğunu açıkladı.

Giovinazzi, "Maalesef çıkışta ani bir arkadan kayma vardı, yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Bugün olanlardan sonra takım için üzgünüm. Ama şimdi İtalya için zihnimi sıfırlamam gerekiyor."

"Onun (Russell) yarışını da mahvettiğim için gerçekten üzgünüm. Ona olanlar gerçekten talihsizlikti. Üzgünüm. " dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Antonio Giovinazzi , George Russell
Takımlar Williams , Alfa Romeo
Editör Luke Smith

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