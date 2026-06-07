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Formula 1

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

George Russell, Monako Grand Prix'sinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Monako Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayan George Russell, çok sayıda yaşanan yarıştan çekilmelerin ardından podyum pozisyonunda yer alabilecek gibi görünüyordu.

40. tur civarında pit yolunda hız sınırı ihlâli yaptığı gerekçesiyle 5 saniye ceza alan Russell, pit stop esnasında cezasını yerine getirmediği için pitten geçiş cezası aldı.

Mercedes pilotu, aldığı ceza sonucunda damalı bayrağı 13. sırada geçerek puan alamadı. 

Pazar gününün ardından konuşan Russell, pit yolu hız kontrol sisteminde yaşanan sorunun birden fazla sürücüyü etkilediğini belirtti.

Russell, "Öncelikle neden ceza aldığımızdan emin değilim."

"Pit yolunda hız sınırlayıcıyı çizgi öncesinde kapattım, çizgiden sonra tekrar açtım."

"Bence yazılımda bir problem var ve birçok pilot ceza aldı." dedi.

Russell, pit stop sırasında yaşanan karışıklığın ardından gelen pitten geçme cezasının yarışını tamamen bitirdiğini ifade etti.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Pit stopta büyük bir karışıklık yaşandı ve ardından pitten geçiş cezası geldi. Bu ceza, yapılan hatayla orantılı değildi. 3. sıradan 14. sıraya düştüm."

"Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum.”

"İki yarıştır aynı şey oluyor."

"Geçen hafta yarışı kazanabilirdik, bugün de üçüncü ya da dördüncü olabilirdim."

"Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim."

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