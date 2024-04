Russell: "Kirli hava kasklarda türbülans sorununa yol açıyor"

Kirli hava bu sezon sürücülerin, öndeki araçları ne kadar yakından takip edebildiği bağlamında konuşulan bir konu haline geldi.



Mercedes pilotu Russell, bunun kokpit konforunu da etkilediğini söyleyerek Japonya GP hafta sonunda takım telsizinden bu konuya dikkat çekti.



Motorsport.com'un konuyla ilgili sorusu üzerine Russell, "Bu yıl antrenmanlarda ve sıralamalarda kasklarla ilgili bir sorun yaşamadım ama yarış esnasında çok fazla türbülans yaşıyorum, bu konu beni oldukça zorluyor."



"Son zamanlarda öndeki aracı takip etmek geçmişte olduğundan kesinlikle daha zor." dedi.



Russell, yarışın son turlarında McLaren'den Oscar Piastri'nin önüne geçmeyi başararak damalı bayrağı 7. sırada gördü.



İkilinin şikanda temas etmesinin ardından olay FIA yetkilileri tarafından soruşturuldu, ancak ikiliye herhangi bir ceza çıkmadı.

George Russell, Mercedes F1 W15, is returned to the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images