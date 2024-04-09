Russell: "Kirli hava kasklarda türbülans sorununa yol açıyor"
George Russell, kaskının 2024 F1araçlarının oluşturduğu kirli havadan etkilendiğini söylüyor.
Steve Etherington / Motorsport Images
Kirli hava bu sezon sürücülerin, öndeki araçları ne kadar yakından takip edebildiği bağlamında konuşulan bir konu haline geldi.
Mercedes pilotu Russell, bunun kokpit konforunu da etkilediğini söyleyerek Japonya GP hafta sonunda takım telsizinden bu konuya dikkat çekti.
Motorsport.com'un konuyla ilgili sorusu üzerine Russell, "Bu yıl antrenmanlarda ve sıralamalarda kasklarla ilgili bir sorun yaşamadım ama yarış esnasında çok fazla türbülans yaşıyorum, bu konu beni oldukça zorluyor."
"Son zamanlarda öndeki aracı takip etmek geçmişte olduğundan kesinlikle daha zor." dedi.
Russell, yarışın son turlarında McLaren'den Oscar Piastri'nin önüne geçmeyi başararak damalı bayrağı 7. sırada gördü.
İkilinin şikanda temas etmesinin ardından olay FIA yetkilileri tarafından soruşturuldu, ancak ikiliye herhangi bir ceza çıkmadı.
George Russell, Mercedes F1 W15, is returned to the garage
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Russell, "İyi bir yarış ve iyi bir mücadeleydi. Piastri'ye biraz geç hamle yaptım."
"Ona yeterince alan tanıdığımı hissettim ancak bir temas yaşadık. Yine de sonunda onu geçmeyi başardım."
"Red Bull'un ardındaki dört takım arasında çok sıkı bir rekabet vardı."
"Sıralamalarda altı aracı sadece 0.1-0.2 saniye ayırdı. Bu yüzden cumartesi günü kötü bir gün geçirdik ve bunun bedelini yarışta ödedik."
"Bence kırmızı bayrağın ardından sert lastiklerle başlamak mantıklıydı, bu bize esneklik sağladı. Ancak başlangıçta Lewis'in arkasında çok zaman kaybettim."
"Pite girdiğimizde hızımız oldukça yüksekti, sanırım Charles [Leclerc] ve Lando [Norris] ile aynı seviyedeydik. Yani birkaç sıra daha yukarıda başlamış olsaydık farklı bir yarış olabilirdi." dedi.
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