Russell: "Kimin önde olduğu konusunda Hamilton ile aramızda bir problem yok"

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Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde 2022 sezonunun ilk podyumunu elde ederken, Russell yarışı dördüncü tamamladı.

Fakat Suudi Arabistan ve Avustralya'daki yarışlarda Mercedes'e en fazla puanı getiren Russell oldu.

İngiliz sürücü Cidde'de 5. olurken Hamilton zorlu bir sıralamanın ardından 10. oldu. Russell daha sonra Melbourne'de podyuma çıktı ve Hamilton 4. sırada finiş gördü.

Bu sonuçlar Russell'ı sürücüler şampiyonasında ikinci sıraya yerleştirirken, Hamilton şu anda beşinci sırada.

Russell, sürücülerin kimin en yüksek sonucu alacağından çok Mercedes'in performans bulmaya çalışmasına odaklandıklarını söyledi.

Russell, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Bence bu tür şeyler, durumumuza bakılınca pek fazla anlam ifade etmiyor."

"Elbette herkes takım arkadaşının önünde olmak ister ama Lewis ve ben, beşinci veya altıncılık için mücadele etmekle ilgilenmiyoruz. Beraber çalışmak ve farkı kapatmak istiyoruz."

"Bu yüzden, önümde olmasını problem etmiyorum veya o, önünde olmamı problem etmiyor. Şu anda bundan endişe duymuyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrates on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell, Hamilton ile Mercedes'teki durumunun, Williams'taki üç yılından farklı olduğunu söyledi.

İngiliz, Williams ile gridin arkasında mücadele ettiği için, takım arkadaşının önünde bitirmenin daha teşvik edici olduğunu söyledi.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse benim için oldukça ilginç bir his. Çünkü Mercedes'teki herkesten çok yüksek beklentilerimiz var."

"Fakat F1'deki ilk yıllarımda, takım arkadaşım ile mücadele etmek her şeydi. Çünkü puan almak için mücadele etmiyorduk."

"Elde edebileceğiniz tek başarı, takım arkadaşına karşı aldığınız sonuçtu. Fakat burada daha büyük bir resim var ve önümüzdekileri yakalamak için uzun bir oyun oynamamız gerekiyor çünkü kazanmak için buradayız." dedi.