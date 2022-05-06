Russell: "Kesinlikle verimli bir gün oldu"

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Mercedes, Miami Grand Prix'si öncesi cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında, sezonun ilk yarışlarına kıyasla güçlü göründü.

George Russell, ikinci antrenman seansında 1:29.938 yaparak 1:30'un altına inen tek pilot oldu ve zirvede yer aldı. Takım arkadaşı Hamilton ise, ilk antrenmandan daha güçlü bir performans sergiledi ve 1:30.179 ile dördüncü oldu.

Russell, antrenmandan sonra şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse neden iyi olduğumuzu anlamıyorum."

"Bu hafta sonu öncesinde, koşulların bize daha iyi uyacağını her zaman biliyorduk çünkü Bahreyn'de pist pürüzlüyken bile lastiği ısıtmakta çok zorlanıyorduk."

"Fakat bu, sezonun sıcak hava koşullarında yapılan ilk gerçek yarışı. Bu kesinlikle bir etken oldu."

"Araç iyi çalışıyor ama bu sadece cuma günüydü. Bu nedenle heyecana kapılmıyoruz." dedi.

Aracın doğru yöne gittiğine dair anlayış sağlaması için getirilen güncellemelerin işe yarayıp yaramadığı sorulan Russell, şu cevabı verdi: "Açıkçası emin değilim çünkü birinci antrenmandan çıktığımda, Ocon ile pit yolunda yaşadığım olay yüzünden doğruca hakemlerin yanına gittim. Oradan da doğruca ikinci antrenmanlara geçtim."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ayarları maksimuma ulaştırmak için mühendislerimle çalışıyordum ve doğru yön olup olmadığını teknik uzmanlara bıraktım."

"Bizim için kesinlikle verimli bir gün oldu ve muhtemelen, şimdiye kadarki en verimli cuma günüydü."

Russell, dalgalanma hakkında, "Bu sorunun her zaman olacağını biliyoruz ama öncesine kıyasla daha az sürüş yüksekliğindeyiz."

"Fakat yüksek yakıtla kesinlikle dalgalanma olduğunu hissettim ve iyileşmiş gibi hissettirmedi." dedi.

Mercedes pilotu, Miami pisti hakkında, "Eşsiz. Köprünün altındaki düşük hızlı ve dar bölümü nasıl döneceğimden emin değildim."

"Biraz zorlu olan tek yer orası ama geri kalanıyla harika bir iş çıkarmışlar. İnişli çıkışlı bölümler ve yüksek hızlı virajlar, taraftarlar ve misafirhanelerde 4., 5., 6. ve 7. virajları görenler için harika."

"Her şey, insanlara biraz şov yapmakla alakalı. Bizim içinse araca binip, sürmekle alakalı." dedi.