Russell: "Kendimize çok yanlış bir hedef koyduk"

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Mercedes, 2022 sezonu boyunca dalgalanma sorunuyla mücadele etti ve şampiyonluk mücadelesinde yer alamadı.

Takımın, Bahreyn'de gerçekleşen sezon öncesi testlerde bir dalgalanma sorunu belirtisi göstermemesi nedeniyle 2023 sezonunda problemlerini çözdüğü ve yeniden şampiyonluk mücadelesinde yer alabileceği düşünülüyordu.

Ancak durum böyle olmadı, Mercedes'in ön tarafa yaklaşamadığı gibi, daha da geriye gittiği görüldü.

Russell bu konuda, "Kesinlikle geçen seneyle aynı durumda değiliz."

"Geçen yıl sorunları nasıl çözeceğimizi şaşırmıştık, araçların neden zıpladığını ve bunu nasıl çözeceğimizi anlamaya çalışıyorduk. Bunu kavramamız uzun zaman aldı."

"Oysa şimdi oturup kış boyunca hedeflediğimiz şeylere baktığımızda, bazı yanlış kararlar verdiğimizi kabul ediyor ve neden bu durumda olduğumuzu anlıyoruz."

"Toto'nun da dediği gibi hedeflere ulaşıldı; ancak bu hedeflerin yanlış olduğu açıktı."

"Açıkçası dalgalanma sorununu çözmek için çok fazla performanstan ve yere basma kuvvetinden ödün verdik." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes pilotu, takımın bu sezonki hedefleri hakkında şunları söyledi: "Red Bull'a karşı bir saniye kazanacağımızı düşünmüyoruz, ama daha iyi bir noktaya gelebilmek için herkes bir araya geldi. Çok iyi, dürüst, açık konuşmalar yaptık. İlk etapta kendimizi bu duruma nasıl getirdiğimize dair pek çok soru yanıtlandı. Bu durumdan kurtulmak için kısa ve orta vadede ne yapacağız? Nasıl bir yolda ilerlemek istiyoruz?"

"Bence ekibin inanılmaz bir kültürü var. Bence bu konular farklı ekiplerde ele alınsaydı, işinden endişe eden çok fazla insan olurdu ve bu konuda büyük bir baskı yaşardınız. Oysa biz birbirimize inanıyoruz ve böyle bir endişemiz yok. İnsanlar açık ve dürüstçe konuşmak için oradalar. Suçlama kültürü yok."

"Tüm bu kararlar kolektif olarak alındı. Açıkçası Lewis ve ben ekibin üst düzey teknik liderleriyle pek çok görüşme yaptık."

"Bu noktada en iyi mühendisler ve en iyi aerodinamikçiler bir araya geliyor. Ve öncelikle neyin yanlış gittiği, nasıl yanlış gittiği sorularını yanıtlıyorlar. Şimdi asıl soru, bunu ne kadar çabuk tersine çevirebiliriz?"

"Sonuçlardan ya da şampiyonada nereye ulaşabileceğimizden bahsetmiyoruz. Araca daha fazla performans kazandırma konusunda neler başarabileceğimizi konuşuyoruz."

"Elbette konsept değişikliğinin risksiz olmadığını biliyoruz. Ancak hepimiz şu anda doğru yolda olmadığımızı, kış boyunca belirlediğimiz hedeflerin doğru olmadığını söyleyecek kadar bilgi ve birikime sahip olduğumuzu düşünüyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mümkün olan en kısa sürede yön değiştirmemiz gerekiyor. Kararlar çoktan alındı ve onlar için çalışmaya başladık bile."

Mercedes, zorlu Bahreyn Grand Prix'sinden sonra geçtiğimiz hafta taraftarlarına bir açık mektup yayınlamıştı.

Mektupta, sorunlarını çözmek ve şu an bulundukları konumdan ileriye gitmek için çözüm aradıklarını ve en kısa sürede harekete geçecekleri; bu süre zarfında da taraftarlarından destek bekledikleri yazıyordu.

Russell, "Hepimizin Mercedes içinde inanılmaz yüksek beklentileri var. Medyada, içeride ve dışarıda çok fazla şey konuşuluyor."

"Bu mektup bir sakinleşme, arkamıza yaslanma, tüm bu meseleye rasyonel bir gözle bakma ve bazı sorunları çözmek için pragmatik bir şekilde meseleyi ele alma çabasıydı."

"Nihayetinde hepimiz bu işin içindeyiz. Tek bir kişi tek bir yönde ilerleme kararı vermedi. Ekip olarak hep birlikte bunun doğru yön olduğuna inandık. Ve açıkça görülüyor ki öyle değildi. Diğerleri farklı yönlere gitti, biz mevcut yönde daha da ilerledik ve doğru olan bu değildi." dedi.