Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım"
George Russell, yarışın son turunda yaptığı kazanın ardından hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.
Marina Bay'de finişe 20 tur kala sanal güvenlik aracı periyodunda Mercedes'ler zar atarak pite girdi ve kullanılmamış orta hamurla piste geri döndü.
Yarışın heyecanını arttıran bu hamlenin ardından Mercedes pilotları çok uğraşsa da DRS'ye sahip olan Lando Norris'i geçemedi. Bu durumda sırasıyla Carlos Sainz, Norris ve Russell podyumu kesin gibi görünüyordu.
Ancak yarışın son turunda Russell, bariyerlere çarparak podyumun son basamağını elinden kaçırdı.
Günün ardından Mercedes pilotu şunları söyledi: "Çok uzun ve fiziksel bir yarıştı."
"Carlos harika bir iş çıkararak alternatif stratejiyi uygulamamıza izin vermezken konsantrasyonumu korumak çok zordu."
George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Eğer Lando'yu geçme fırsatım varken geçebilseydim yarışı kazanmak için yalnızca yarım araçlık bir mesafe olacaktı, böylelikle Carlos'u geçebilirdik. Ve son turda, milimetrelik bir konsantrasyon kaybı oyunun bitmesine sebep oldu. Tüm takım adına çok üzgünüm."
"Böylesine harika bir hafta sonundan sonra bu çok üzücü."
"Araç harika hissettirdi, sıralama harikaydı, yarış harikaydı, strateji konusunda cesur davrandık."
"Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğratmışım gibi hissediyorum. Zor bir durum ama geri döneceğiz."
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