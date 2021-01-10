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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Kendimi göstermeye devam edeceğim"

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Russell: "Kendimi göstermeye devam edeceğim"
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, Editör

Williams pilotu George Russell, 2020'deki performansından memnun olduğunu ve yeni sezonda güçlü formunu devam ettirmek istediğini söyledi.

George Russell, 2020 yılında Williams'ta güçlü bir performans sergiledi ve Nicholas Latifi'yi tüm sıralama turlarında geride bıraktı.

İngiliz sürücü, F1'deki ilk ve tek puanlarını Sahir'de Mercedes aracı kullanırken aldı. Ancak kötü bir araca sahip olsa bile Williams'ta yaptığı şeyler dikkat çekiciydi.

Russell, 2021'de aynı seviyede devam etmek istediğini belirtti.

İngiliz sürücü, "Hedefim, 2020'de ortaya koyduğum performansı devam ettirmek. Aynı seviyede ilerlemek istiyorum."

"Takımla olumlu bir ilişki içerisinde olmak istiyorum, gösterdiğimiz kötü performansların ardından üzülmemeliyim. Williams'ı sadece bu şekilde büyütebiliriz."

"Bence Mercedes bana güveniyor, beni her zaman desteklediler ve Grove'da başarılı olmamı bekliyorlar."

"Takıma sadık kalmalı ve bazen işler ters gitse bile karamsar olmamalıyım." dedi.

Russell'ın 2020'nin kendisi için kolay bir yıl olmadığını da söyledi.

 GPFans Global'e verdiği demeçte Russell, COVID-19 pandemisine atıfta bulundu ve şöyle dedi: “Geçen yıl çok zordu. Kendimi daireme kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşlarımı ve ailemi görmemek inanılmaz derecede zordu."

"Bu yapmak istediğim bir fedakarlıktı çünkü sonuçta Formula 1 benim hayatım ve benim için en önemli şey bu."

"İçinde bulunabileceğiniz çok daha kötü pozisyonlar var ama günün sonunda hepimiz birer insanız, bu etkileşime girmeye ihtiyacımız var ve buna sahip olmamak zor oluyor. Bu yüzden herkes ailelerine geri dönmeyi ve normal bir yaşam sürmeyi sabırsızlıkla bekliyordu."

"Formula 1'de her zaman bir 'baloncuğun' içinde yaşadık, ancak salgın nedeniyle bu boloncuk daha da küçülünce her şey büyük ölçüde zorlaştı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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