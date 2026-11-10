Formula 1

Russell, kendi yarış akademisini mi kuruyor?

George Russell, 12 Kasım'da karting ile ilgili bir duyuru yapacağının sinyalini verdi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 09:00

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Outside the Paddock



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George Russell, pazartesi günü Instagram hesabından "Takipte kalın" notuyla bir video paylaştı. Videoda, çocukluk yıllarında karting yaptığı görüntüler eşliğinde motor sporlarına ilk adımlarını anlatan Russell’ın, Formula 1’de de kullanmaya devam ettiği 63 numaralı kartı da dikkat çekti.

Video, 12.11.26 tarihiyle sona eriyor. Bu sebeple Russell'ın perşembe günü daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

28 yaşındaki pilot, videoda şu ifadeleri kullandı: "Karting hayatımın çok büyük bir parçasıydı. Yarış pistinde büyüdüm çünkü ağabeyim Benjy benden önce karting yapıyordu. Ben ise yedi yaşındayken düzenli olarak karting yapmaya başladım."

"İlk günden itibaren buna bayıldım. Karting yarışlarında hissettiğim saf adrenalini hatırlıyorum. Yarış pilotu olmak istediğimi o zaman anlamıştım."

"Karting bana yarışın temellerini öğretti ve beni şu anda olduğum kişi haline getirdi. Hayaller bir gecede gerçekleşmiyor ancak sıkı çalışma, adanmışlık ve doğru fırsatlarla herkesin bir şansı olabilir. Şimdi, bana çok şey kazandıran bu spora geri verme zamanı."

Russell henüz duyurusunun içeriğine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı. Ancak gönderinin "gr63academy" adlı yeni bir Instagram hesabıyla ortaklaşa paylaşılması da bu tahminleri güçlendirdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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