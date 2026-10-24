Formula 1 Amerika GP

Russell, kendi performansını eleştirdi: "Son bölümde iki kötü tur attım"

ABD GP sıralama turlarını 6. sırada tamamlayan George Russell, Q3 seansında kötü turlar attığını ifade ederken takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin performansını övdü.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 24 Eki 2026 22:36

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Austin’deki sıralama turlarında Q3 bölümüne kadar her şeyin yolunda gittiğini belirten George Russell, seansın ardından öz eleştiride bulundu. Q3’te attığı turun ilk üç arasına yükselmeye yeteceğini ancak son bölümde hata yaptığını dile getiren Britanyalı pilot, yarış için umutlu konuştu.

Seansın ardından kendi performansını değerlendiren Russell, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse Q3 seansına kadar sıralama turları gayet iyi gidiyordu.”

“Tamamen açık konuşmak gerekirse son bölümde iki kötü tur attım ve bu yüzden zamanımızı geliştiremedik. Kimi harika bir iş çıkardı.”

“Normalde ilk üç içinde yer alabileceğimi düşünüyorum. Q2 seansında attığım tur, Q3'te elde ettiğim dereceden yaklaşık çeyrek saniye daha hızlıydı.”

“Yine de önümüzde uzun bir yarış var ve Austin'de her zaman çok fazla şey yaşanır. Stratejiler büyük rol oynayacak, bu yüzden hâlâ fırsatımız var."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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