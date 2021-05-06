Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sine 11. sıradan başlayan George Russell, sadece 0.057 saniye farkla sıralama turlarının ikinci bölümünde elenmişti.

Ancak yarışı, sıralama seansı kadar iyi geçmeyen Russell, Portekiz Grand Prix'sini 16. sırada tamamladı ve İngiliz pilot, bu yarışta da Williams'la ilk puanlarını alamadı.

İspanya Grand Prix'sinden önce basına konuşan Russell, yarıştan sonra aracın arkasında küçük bir problem bulduklarını söyledi.

‘’Aracın arkasında küçük bir problem bulduk, bu problem kesinlikle pazar günkü yarış performansımıza yardımda bulunmadı. Fakat, Takımlar Şampiyonası’nda sekizinci veya dokuzuncu pozisyon için savaşıyoruz, hızımız bu kadar.''

''Ancak cumartesi günü en hızlı sekizinci araç olduğumuzu hatırlamalıyız. Sıralama turlarını 11. olarak tamamlasak da, arkamızda bizden daha hızlı sürücüler de vardı. Pazar günkü zorlu koşullara rağmen, bu bir şey değiştirmez.’’

‘’Ricciardo’nun, Alonso’nun ve Stroll’ün, birinci ve ikinci bölümün başında arkamızda kaldığını unutmamalıyız. Gelişmeye devam etmeli ve daha az hassas, daha sürülebilir bir araç yapmalıyız. Böylece, Nicholas ve ben, sınırları zorlayabiliriz. Bunu başarmak, geçtiğimiz pazar günkü yarışta çok zordu.’’

İngiliz pilot, sıralama turlarında çok güçlü performanslar sergiliyor ve şu ana kadar, sıralama turlarında Williams'taki hiçbir takım arkadaşına geçilmedi.

Aracın performansının neden tek turlarda daha iyi olduğu sorulan Russell, pazar günkü yarışta diğer araçların gerçek hızının ortaya çıktığını söyledi.

Russell, ‘’Bence, takım olarak en iyi koşulları yaratmakta harika bir iş çıkarıyoruz. Bence, kendi paketlerinden en iyisini çıkaramayan birkaç kişi var. Söylediğimiz gibi, sıralamalarda en hızlı sekizinci araç ve takımdık.''

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

''Ancak buna rağmen gridde 11. sırada yer aldık. Lastiklerden, trafik ve tur yönetiminden en iyisini çıkardık, önemli olan da bu. Pazar günkü yarışta da, ritmi yakalamaya çalıştığımız 60 tur vardı, bence herkesin paketinin gerçek hızı ortaya çıktı. Fakat, Cumartesi günkü olumlu performansımıza devam etmeliyiz ve bu performansları Pazar gününe taşımalıyız.’’ yanıtını verdi.

İngiliz takımın gelişim programıyla ilgili konuşan Russell, uzun dönemde gelişme planları olduğundan bahsetti.

‘’Bence, performansımızın geçtiğimiz seneye göre küçük bir adım attığını görebiliriz. Her zaman söylediğim gibi, Roma, bir günde kurulmadı ve böyle şeyler zaman ister. Yeni sahipler, Jost’un yönetimiyle, işleri doğru şekilde ilerletmek istiyor.''

''Uzun süreli sorunlarımıza, kısa süreli çözümler bularak işleri aceleye getirmek istemiyoruz. Bence takımda yeni insanların olmasının iyi yönü, işleri doğru şekilde halletmeleri ve uzun vadede iyi ellerde olduğumuzdan emin olmaları.’’

2021 sezonunda Barselona'da yapılacak Formula 1 yarışında, pistin 10. virajı değiştirildi.

Bu konuyla ilgili görüşleri sorulan Russell, ‘’Hepimiz Barselona’yı çok iyi biliyoruz ve pistin biraz değiştiğini görmek ilginç olacak. 10. Viraj, en heyecanlı virajlardan biri değildi. Bu yüzden orada biraz daha hızlanabilmek, daha iyi bir sürüş sağlayacaktır. Bence bu, yarışımızı geliştirecek. Biraz değişiklik olması iyi.’' yanıtını verdi.

Aracın yarış performansı hakkında konuşan Russell şunları söyledi: ‘’Bence Imola, aracın sıralama turlarında da, yarışta da iyi performans gösterdiği, iyi bir örnekti. 10. sıradaydık, bir Mercedes’i kovalıyorduk ve dokuzuncu sıra için geçiş yapmaya çalışıyorduk.’’

‘’Üç yarıştan ikisinde, hava çok şiddetli şekilde rüzgarlıydı, sanırım biraz daha talihli olmamız gerekiyor. Ancak bunlar yarışmanın bir parçası ve hayatınızda, kendi şansınızı yaratırsınız.’’

Monako, yarış esnasında çok pozisyon değiştirilemeyen bir pist ve sıralama turlarındaki hızı düşünüldüğünde, takımın buradaki performansının nasıl olacağı sorulan Russell, ‘’Bence, aceleci davranmak istemeyiz. Gördüğümüz kadarıyla, birçok takım bu sezon tahmin edilemez davranıyor, bazı takımların performans gösterebildiği, bazılarının gösteremediği yarışlar yaptık.’’

‘’Monako çok özel bir yer, iyi bir ritim bulmak ve birinci antrenmandaki ilk turdan itibaren işe koyulmak gerek. Geçtiğimiz bir buçuk yılda, güçlü sıralamalarımız oldu. Monako’da da, genelde yarışa başladığınız yerde bitiriyorsunuz. Bu yüzden, orada üzerimizde şüphesiz büyük bir baskı olacak.’’ dedi.