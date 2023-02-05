Russell: "Kazanmak için yarışıyorsanız, yaptığınız her yorum mikroskopla inceleniyor"

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Singapur'daki yarışta erkenden kuru zemin lastiklerine geçmesinden ötürü epey geri düşen, ancak kısa süre içinde hızlanarak mücadeleye dönen Russell, kendisine sıkı savunma yapan Schumacher'i geçmeye çalışırken radyodan epey sinirlenmişti.

Mücadele esnasında "Schumacher sanki hayatının yarışıymış gibi savunma yapıyor, vay anasını!" ifadelerini kullanan Russell, kısa süre sonra rakibiyle temas etti.

Schumacher ile yaşadığı teması asla unutmadığını söyleyen Russell, bu sayede arka sıralarda yarışırken asla fark edilmeyecek yorumlar yaptığını görme imkanı bulduğunu da belirtiyor.

Russell, "Tüm bunlar, ön sıralarda yarıştığınızda yaşadığınız deneyimin bir parçası, nitekim her şey mikroskop altında. Mesela geçen yıl bu tür bir telsiz konuşması fark edilmezdi bile."

"Bu konuşmaları iki şekilde ele almak gerek: birincisi, kendinizi haklı çıkarmaya çalışmanız; ikincisiyse, bazı hayal kırıklıklarını gidermeye çalışmanız. Bazen tüm dünyanın sizi dinlediğini unutuyorsunuz."

"Mick'e yaptığım yorum benim açımdan daha çok hayal kırıklığımın bir dışavurumuydu. Dünyanın öbür ucuna seyahat ettim, o yarış için çok çaba sarf ettim ve kendimi puan alamayacak bir pozisyonda buldum."

"Hayal kırıklığına uğramıştım, üzgündüm. Hayal kırıklığına uğramış ve fiziksel olarak bitkin olan herkes, o anın sıcaklığıyla biraz duygusal olacaktır."

"30 derece sıcakta, yüksek nemde bir buçuk saat boyunca koşu bandında koşarsanız ve zihinsel olarak aşırı yüklenmişseniz, yaşanan herhangi bir şeyde biraz hayal kırıklığına uğrarsınız." dedi.

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Artık galibiyet mücadelesi veren bir pilot olduğu gerçeğini kabul eden Russell, bu nedenle söyleyeceği her şeyin kamuya mal olacağının da farkında.

Russell, "Bundan böyle hayal kırıklıklarını kontrol etmeli ve iki kez düşünmeliyim. Örneğin kendime 'bunu halka açık bir şekilde söylemem gerekiyor mu' diye sormalıyım. F1'in zorluklarından biri de bu, mahremiyetiniz yok."

"Ben yarış pilotu olmayı seçtim çünkü bir F1 dünya şampiyonu olmayı hayal ediyordum. Benim hayalim ünlü olmak veya kendimi her gün televizyon kameralarının önünde bulmak değil. Benim işim yarışmak ve kazanmak."

"Yorumlarımdan bazıları, milyonlarca insanın beni izlediğini ve mikroskop altında olduğunu unutarak, bunu başarmak için çabalamamdan kaynaklanıyor."

"Bu benim için de farklı deneyim. Dediğim gibi, muhtemelen daha önce telsizde buna benzer pek çok yorum yaptım ama kimse umursamadı."