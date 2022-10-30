Russell: "Kazanmak için iyi bir şansımzı var"

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Meksika GP hafta sonuna damgasını vuran Mercedes, sıralama turlarında pole pozisyonuna yakın gibiydi ancak Q3'te Max Verstappen'in gerisinde kaldılar.

Yine de yarışa ikinci ve üçüncü sıralardan başlıyorlar. Bu da galibiyet mücadelesinde yer alacaklarını gösteriyor.

Russell, "Bizim için çok zor bir seanstı. Tüm hafta sonu boyunca, özellikle de 2. ve 3. antrenman seansında attığım her turda araç harikaydı, zaten her iki seansta da en hızlısıydım. Fakat Q1'deki ilk turum berbattı! Gerçekten zorlanıyordum, korkunç şekilde sürüyordum ve hiçbir şekilde ritim yakalayamıyordum."

"Dolayısıyla, üçüncü bölümdeki o ilk tur çok iyiydi diyemem ama iyi bir turdu, temiz bir turdu. Yine de çok daha fazlasını olduğunu biliyordum. Fakat daha fazla zorlamaya çalıştığımda araç istediğim gibi değildi ve turu tamamlayamadım. Her şey beşinci virajda başladı, çok büyük bir önden kayma anı yaşadım."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sonra da telafi etmek için üçüncü sektörde çok zorlayınca lastikleri kilitledim. Hayal kırıklığına uğradım çünkü takımın bugün pole pozisyonunu hak ettiğini düşünüyorum. Araç harika bir performans sergiliyor ama sonuçta puanlar yarın dağıtılacak ve biz de yarışı kazanmaya çalışacağız."

Son antrenman seansıyla sıralama turları arasında araçta ne gibi bir değişiklik yaptıkları sorusuna Russell, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey. Hiçbir şeyi değiştirmedik. Koşullar değişti, rüzgar biraz değişti, yol tutuş çok daha düşüktü, sıcaklık da arttı. Bence Meksika'daki en büyük zorluk her zaman için budur."

"Sadece pist sıcaklığına bağlı olarak bile aracın önü veya arka tarafıyla ilgili zorluklar ortaya çıkabilir. Yani evet, biraz üzüntü vericiydi ama yine de ikinci sıradan başlıyoruz, yılın en iyi ikinci sıralama turlarını geçirdik ve ikimiz de ilk üçün içindeyiz. Yani, buradan çıkarılacak pek çok olumlu şey var." cevabını verdi.

Russell, aracın yarışta rekabetçi göründüğünü de ekledi:

"Yarışta da rekabetçi göründüğümüzü düşünüyorum. Elbette henüz gerçek tabloyu bilmiyoruz. Fakat bu konuda makul bir şansımız olduğunu düşünüyoruz."

"Lewis ve benim önde olmamız bize strateji konusunda farklı şeyler yapma fırsatı veriyor. Kimsenin bunun bir mi yoksa iki pit stoplu bir yarış mı olacağını bildiğini bakmıyorum. Bakalım."

"Bence takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi görmek gerçekten heyecan verici ancak bu sezon boyunca araç performansımızın oldukça büyük dalgalanmalar gösterdiğini gördük ve burası kesinlikle araç özelliklerimize uygun bir pist. Rakım sayesinde sürüklenmenin etkisi az."

"Red Bull gerçekten verimli bir araca sahip ve pek çok pistte sadece düzlükte bizden yarım saniyeden fazla tur zamanı kazanıyoralr. Burada bu daha az ön plana çıktı, aradaki fark da muhtemelen bununla ilgili. Bence bu hafta sonu şu ana kadarki en hızlı araca biz sahiptik, kesinlikle çok fazla ilerleme kaydediyoruz."