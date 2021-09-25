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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor

Çeviren:
Aybike Simay Erden

George Russell, 'kaygan' Williams ile düzlüklerde elde ettikleri hız sayesinde, Formula 1 Rusya Grand Prix'sinde hedefinin podyum olduğunu söyledi.

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor

İngiliz sürücü, Sochi'de Q3 sırasında kuru zemin lastiğine geçerek, üçüncülüğü elde etti. Russell, yarınki yarışa Lando Norris ve Carlos Sainz'ın arkasında üçüncü sıradan başlayacak.

Russell, Mercedes'te Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, Red Bull'da ise Sergio Perez dahil olmak üzere arkasında çok hızlı araçlar olduğunun farkında olduğunu ve bu nedenle geriye düşme ihtimalinin olduğunu düşünüyor.

Russell, tamamlanamayan Belçika yarışında ikinci olmuştu. Bunun ardından, Williams'ın şampiyonadaki en yakın rakibi Alfa Romeo ile bile büyük bir puan farkı olduğu için, elindeki her şeyi vererek savaşacağını ve kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söylüyor.

Yarınki mücadele hakkında Russell, "İple çekiyorum."

"Dün, senenin en iyi temposuna sahiptik. Yine de diğerlerinin (Norris ve Sainz'ın) arkasında uzun bir yolumuz var ve arkamızda başlayacak Mercedes ile mücadele etmek zorundayız. Düzlüklerde kayganız ve iyi bir hıza sahip olabiliyoruz."

"Bir kere daha podyum için yarışacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, kurumak üzere olan ıslak Sochi pistinde, kuru zemin lastiklerine geçen ilk sürücüydü. Diğer sürücüler de Q3'ün bitmesine yakın lastik değiştirerek, onu takip etti.

Spa'da sıralama turlarında ıslak zeminde ikinci olmasının ardından bir kez daha şok edici bir performans sergileyen Russell, Williams'ın kendini şaşırtmaya devam etmesinden dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi.

Russell, "Çılgınca bir his. Bu son üç yarışta, ilk üçte tamamladığım ikinci sıralama turum. Takım, uygun lastiklere geçmek için doğru zamanda pite alarak, bir kez daha harika bir iş çıkardı."

"Pist zorluydu, kuru olan sadece bir tane yarış çizgisi vardı ve bu çizginin birkaç santimetre dışına çıkarsanız, ıslak zeminde kalarak kötü bir tur atacaktınız. Bu nedenle Lando ve Carlos'a tebrikler. Yarın için heyecanlıyım." dedi.

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