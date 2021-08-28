Russell: “Kaybedecek bir şeyim yoktu”

Russell, bu sezon üçüncü kez sıralama turlarının üçüncü bölümüne kaldı. Islak pistteki son seansa ıslak zemin lastikleriyle başladıktan sonra pit yaparak geçiş lastiklerine geçmek zorunda kaldı.

Fakat Russell, motor gücünü ve modlarını üçüncü bölümdeki son turuna kadar korumayı seçti ve Lewis Hamilton’ın 0.013 saniye önünde geçici pole pozisyonunu aldı.

Ancak pole pozisyonu hayali Max Verstappen’in, 0.3 saniye daha hızlı olan turuyla suya düşmüş oldu.

Russell’ın turu yine de ikinci sırayı almak için yeterliydi ve bu Williams’ın 2017 İtalya Grand Prix’sinden beri ilk ön sırası oldu. Ayrıca Russell, 2020 Sakhir Grand Prix’sinde Mercedes’le aldığı en iyi sıralama sonucunu kendi takımıyla da elde etmiş oldu.

Sıralama turları ardından konuşan Russell, “Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bilmiyorum.”

“Dünkü performansımızdan sonra bugün birinci bölümden çıkarak harika bir iş çıkardığımızı düşünüyordum ve şimdi ise ön sıradayız.”

“Bence çocuklar bugün harika bir iş çıkardı. Hep doğru zamanda pistteydik. Araç harika hissettiriyordu, kendime çok güveniyordum. Yarın devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Russell, Lando Norris’in son bölümdeki kazası ardından en kötü 9. olacağı için kaybedecek bir şeyi olmadığını hissetmiş.

Russell, “Kaybedecek bir şeyimin olmadığı şanslı bir pozisyondaydım.”

“Üçüncü bölüme kalmıştık ki bu bizim için normal değil ve sadece elimizden geleni yaptık. Son tur için maksimum motor modunu sakladık ve hadi sadece bunu yapalım diye düşündük. Gerçekten şok oldum.”

“Fakat elbette yarın çok önemli olacak ve oraya gidip birkaç puan toplamam lazım.” dedi.

Pazar günü ilk turda Verstappen’e atak yapıp liderliği almayı deneyip denemeyeceği sorulduğunda Russell, “Planımız bu, bir fırsat varsa bunu kullanacağız. Evet, harika.” cevabını verdi.