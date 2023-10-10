Russell: "Katar'da Verstappen'i baskı altına alabilecek hızdaydık"

Russell, Losail Pisti'ndeki 57 turluk yarışa ikinci sıradan başladı ancak yumuşak lastiklerle üçüncü sıradan start alan ve dışarıdan yanına gelen Lewis Hamilton'la temas yaşadı.

İkilinin temasıyla Hamilton yarışa veda ederken, Russell spin attı ve pite girdi.

Yarış boyunca pek çok iyi atak yaparak iyi bir yükseliş gerçekleştirilen Russell, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Russell, eğer ilk turdaki olay olmasaydı güçlü yarış temposu sayesinde Red Bull pilotu Max Verstappen'i baskı altına alabileceğini düşünüyor.

Verstappen için bir tehlike oluşturup oluşturamayacağı sorulduğunda Britanyalı pilot, "Bunun olmaması için herhangi bir neden göremiyorum."

"McLaren'dan daha hızlı olmasak da onlar hızlı olduğumuza inanıyoruz."

"Piastri'nin Max'e bu kadar yakın bitirdiğini görmek gerçekten şaşırtıcıydı." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60, the remainder of the field as George Russell, Mercedes F1 W14, recovers after a crash with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in the background Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen sonunda 4.8 saniye farkla kazanmayı başardı fakat bunda lastik kullanımının 18 turla sınırlandırılmasının payı vardı.

Red Bull patronu Christian Horner'a göre Verstappen, son bölümde olası bir güvenlik aracı ihtimaline karşı lastik seçiminde esnekliğe sahip olabilmeleri için "en uygun stratejiyi" geçiş yaptı.

Ortalama tur hızına göre McLaren günün en hızlısı olurken, onu Verstappen ve ardından Russell takip etti; Mercedes pilotunun en iyi 10 tur zamanı Verstappen'den ortalama 0.531 saniye daha yavaştı.

Russell ayrıca 1. virajdaki kazayı inceledikten sonra sorumluluğu "%100" üstlenen Hamilton'ın özür dilemesini de memnuniyetle karşıladı. Fakat sezonun kendisi için kötü geçtiğini gizlemedi.

Russell, "Takım olarak aldığımız sonuçlardan dolayı çok üzgünüm."

"Bu yıl sürücüler şampiyonası benim için tam bir felaket oldu.

"Tek bir hedefim var, o da takımlar şampiyonasını ikinci bitirmemiz. Bugün elbette büyük bir fırsat kaçtı. Fakat bunu başaracağımıza olan inancım hâlâ tam."

"Burada pozitif şekilde duruyorum çünkü araç hızlıydı ve [gerçekten] güçlü bir yarış çıkardık." dedi.