Russell: "Katar'da Verstappen'i baskı altına alabilecek hızdaydık"

Russell, Losail Pisti'ndeki 57 turluk yarışa ikinci sıradan başladı ancak yumuşak lastiklerle üçüncü sıradan start alan ve dışarıdan yanına gelen Lewis Hamilton'la temas yaşadı.

İkilinin temasıyla Hamilton yarışa veda ederken, Russell spin attı ve pite girdi.

Yarış boyunca pek çok iyi atak yaparak iyi bir yükseliş gerçekleştirilen Russell, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Russell, eğer ilk turdaki olay olmasaydı güçlü yarış temposu sayesinde Red Bull pilotu Max Verstappen'i baskı altına alabileceğini düşünüyor.

Verstappen için bir tehlike oluşturup oluşturamayacağı sorulduğunda Britanyalı pilot, "Bunun olmaması için herhangi bir neden göremiyorum."

"McLaren'dan daha hızlı olmasak da onlar hızlı olduğumuza inanıyoruz."

"Piastri'nin Max'e bu kadar yakın bitirdiğini görmek gerçekten şaşırtıcıydı." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60, the remainder of the field as George Russell, Mercedes F1 W14, recovers after a crash with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in the background

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images