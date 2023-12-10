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Russell: "Kariyerimin en kötü sezonlarından birisini geçirdim"

Mercedes pilotu George Russell, 2023'ü "kariyerinin en kötü sezonlarından birisi" olarak görüyor.

Editör Ezel Tan
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George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme

George Russell, Mercedes'teki ilk yılında yarış kazanmış ve Lewis Hamilton'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Fakat ikinci sezonda Hamilton öne geçti ve yılı 59 puanla üçüncü bitirdi.

Diğer tarafta Russell, bir önceki yıla göre epey sorunlu bir yıl geçirdi ve düzenli olarak ilk beşe girmekte zorlandı. Bu da bir önceki yıla kıyasla tam tersi bir etki yarattı.

Sürücüler şampiyonasında takım arkadaşının beş sıra ardında kalan Russell, 2023'ü şimdiye kadarki en kötü sezonlarından birisi olarak gördüğünü açıkladı.

Russell, "Kariyerimin en kötü sezonuydu ve bunun kötü şansla ilgisi yok."

"Singapur'da duvara çarptık, Zandvoort'ta yanlış turda yağmur yağdı ya da Melbourne'da motor arızası yaşadık, yani her sorunun bir nedeni vardı."

"Düzeltilmesi kolay küçük şeyler gibi görünüyor, ki bir ya da iki kez olduğunda, bunları kötü şans olarak görebilirsiniz."

"Ancak bir yıl içinde dokuz ya da on kez olduğunda, bu kesinlikle kötü şans değildir."

"Asıl sorun aracın yeterince hızlı olmaması. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Rekabet bu kadar yüksekken, küçük bir hata yaparsanız birkaç sıra kaybedersiniz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, gives a thumbs up from the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, gives a thumbs up from the podium

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