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Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi

George Russell, güçlü bir sonuç almaya doğru ilerlediği Kanada'da yaptığı hata nedeniyle yarışı tamamlayamamasının ardından takımından özür diledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes'in genç pilotu, yarışı Fernando Alonso'nun arkasında 4. sırada götürüyordu. Hamilton yarışı 3. sırada tamamlarken Russell, 12. turda 9. virajdaki kazadan sonra pite gelerek yola devam etmeyi başardı ancak yarışın son bölümünde yeniden pite gelerek yarışa veda etti.

Russell, o şikanda içerideki sosis bordürlerin üzerine çıkınca aracının kontrolünü kaybetti ve Russell'ın aracının arka tarafı sağ taraftaki bariyerlere sert bir şekilde vurdu. Russell'ın aracından kopan parçalar nedeniyle güvenlik aracı yarışa dahil olurken, Russell patlak lastik, kırık jant ve kırık ön kanat ile mücadeleyi sürdürdü.

Yarışın ardından konuşan Russell, kazadaki sorumluluğu nedeniyle takımından özür diledi.

Russell, "Sağ viraja biraz derinden girdim ve ardından sola dönerken bordüre dokundum. Aracın tabanı bordüre vurdu ve ardından havalandığımı biliyordum. Yere inince arkayı kaybettim ve duvara girdim."

"Bu kadar küçük bir hatanın bu kadar büyük sonucu olduğu için kendi kendime dövünüyorum. Bu tür pistlerde böyle şeyler olur ancak benim açımdan yeteri kadar iyi iş çıkaramadım. Ancak sonrasında grubun arasına girme konusunda iyi iş çıkardık."

"Açıkçası frenlerde sorun yaşadık ve tüm bunlar, benim hatamdan kaynaklanan şeylerdi. Takım için çok üzgünüm. Araç iyi çalışıyordu, burada rekabetçi olmayı beklemiyorduk ancak yine de iyi bir mücadele sergiledik. Gelecek için iyi görünüyoruz ancak bugün için hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

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