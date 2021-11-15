Russell: "Kalan yarışlarda her şeyimizi vermeliyiz"

Yarış hakkında konuşan İngiliz genç yetenek, "Yani bana göre son stint'e kadar çok karışık bir yarıştı, lastikler aşırı ısınmaya başladığında çok fazla zorlanmaya başladık.

"Ne zaman yeni lastiğe geçiş yapsak aracın tamamen farklı bir araç olduğunu hissediyordum ve son stint boyunca doğru aralıkta kalabildim ancak genel olarak dört sıra kazanmaktan dolayı hiçbir zaman kötü hissetmezsiniz, özellikle bu hafta sonu tempomuzun durumu göz önüne alındığında." dedi.

Erken pit stop konusunda ise Russell şu yorumları yaptı: "Bence o kadar da iyi değildi, o kadar kötü de değildi."

"Bu sadece, puan barajına girmemizi sağlaması için yaptığımız bir şeydi. Ancak tempo olarak çok geride kaldık. Ve aynı zamanda Kimi'nin son stintte neler yaptığı göz önüne alındığında Alfa Romeo gerçekten çok ama çok güçlü bir konumda."

"Bu nedenle son birkaç yarışta elimizdeki her şeyi ortaya koymalıyız çünkü son birkaç yarışta çok fazla puan toplayabilirlerdi. An itibariyle gerçekten çok güçlü duruyorlar." dedi.

Williams, bu hafta sonu sprint yarış hafta sonu için yapılan geleneksel sıralamalarda iki araçla birden ilk seansta elendi. Buna ek olarak genelde puan potası mücadelesi içerisinde yer almalarına rağmen bu yarışta geride kaldılar.

Bu hafta sonu yaşadıkları zorlukları anlayıp anlamadıkları sorusunu yanıtlayan Russell, "Bunu incelememiz lazım. Dün de dediğim gibi, rüzgarın yönü bize yardımcı olmadı. Ve bununla ilgili geçmişte de deneyimlerimiz oldu."

"Budapeşte'de rüzgarın etkisinin bir anda 180 derece derece dönmesi, bunun en büyük örneği. Ve bir anda araç çok kötü bir konumdan çok ama çok güçlü olduğu bir konuma dönüyor ve tempo da hemen ardından geliyor."

"Bu en büyük olaydı. Umuyorum ki gelecek hafta biraz daha sakin koşullarda yarışırız." dedi.